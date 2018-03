Marzo

Somos hijxs y nietxs de historias de luchas, de rebeldías, de desobediencias, y Marzo lo sabe.

Aún estamos conmovidas por la magnitud del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas y Trans que protagonizamos el 8M, pero la tierra y el mundo siguen temblando.

Este 20 de Marzo, en una jornada histórica para el movimiento de mujeres y feministas, y para buena parte de la sociedad argentina que hace largo tiempo viene debatiendo y activando para que esta deuda de la democracia sea saldada, comenzaron a debatirse en una asamblea de comisiones del Congreso de la Nación los proyectos para despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto siempre fue nuestro derecho y éste es el momento de convertirlo en ley.

En unos días vamos a estar llenando las calles del país en un nuevo aniversario del Golpe de Estado, exigiendo memoria, verdad y justicia, reclamando cárcel común y efectiva para los genocidas de ayer, pero también alertando sobre la reedición de doctrinas de seguridad que desaparecen Maldonados o asesinan "preventivamente" a pequeños Facundos.

El pañuelo es símbolo y puente entre ambas luchas, y entre muchas generaciones de desobedientes.

Marzo también es el mes de la visibilidad lésbica y del día de la promoción de los derechos de las personas trans, y el mes en que comenzó el juicio oral por el travesticidio de Diana Sacayán. Pero la violencia institucional y los crímenes de odio siguen a la orden del día, y por eso también agitamos nuestras memorias disidentes para recordar que la moral autoritaria y dictatorial también persiguió, encarceló, torturó y desapareció compañerxs LGBTI por razones de orientación sexual e identidad de género. Por eso decimos que "la memoria no se guarda en el clóset".

Vamos a seguir encarnando estas historias de desobediencias; la de las brujas que no pudieron quemar, las madres y abuelas que no pudieron callar, las mujeres que no pudieron obligar a gestar, y lxs disidentes sexuales que no pudieron enderezar. Somos la alegre rebeldía que vino a transformarlo todo.

Majo Gerez

Ni Una Menos/ Mala Junta