Hoy a las 21 en la Terraza de la Cúpula de Plataforma Lavardén, se proyectará con entrada libre y gratuita el film Murales (2016), de Francisco Matiozzi Molinas (en la foto) . La película retrata a un colectivo de ex‑presos políticos, sus pintadas en homenaje a los desaparecidos, y el nexo personal del realizador con cinco tíos suyos, desaparecidos durante la última dictadura.

"Se acerca el 24 y yo me acerco a mis tíos, a homenajearlos, a hacerles preguntas. El domingo le hago un asado a mi mamá y encontramos unos cuentos de (mi tío) Alberto, escritos cuando tenía más de 20 años y ganó un concurso, una faceta que descubrí ahora. Me preguntaba cómo quisiera él que uno los leyera, con qué forma y expresión, algo que no pude plantear en la película", le dice Matiozzi Molinas a este diario.