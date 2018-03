Convocados por el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, todo el arco opositor de Newell's se reunió en gobernación con la presencia de autoridades del ministerio de Seguridad y de la institución del parque Independencia. En el cónclave se trazaron acuerdos generales para garantizar la seguridad en la asamblea que tendrá lugar el miércoles en la institución rojinegra. Habrá un despliegue policial extraordinario dentro y fuera del estadio cubierto y se abrió el diálogo para consensuar las autoridades que tendrán la tarea de dirigir el orden del día. "Newell's no puede tener otra asamblea con incidentes", recalcó Silberstein. "La provincia garantiza la seguridad para todos dentro y fuera del estadio", afirmó Diego Maio, secretario de Seguridad en Espectáculos Deportivos. En el encuentro quedó claro además entre los opositores que un balance rechazado no traerá sanciones a la entidad de parte de Superliga.

Las autoridades provinciales, tanto del área de Fiscalía de Estado como de Seguridad, mostraron su preocupación para que en Newell's no vuelvan a ser agredidos los opositores en una asamblea. El miércoles los leprosos tratarán el balance 2016/2017, tras la frustrada reunión del año pasado. Con el propósito de que los violentos no se impongan e intenten acallar las voces opositoras, Silberstein reunió a todos los actores: dirigentes opositores, entre ellos Ariel Moresco, Federico Ripani, Daniel Giraudo, Javier Díaz y Luis Facciano, el secretario del club José Concina, el auxiliar contable Guillermo Azum que auditó y no aprobó el balance que presentarán los directivos, el abogado de la entidad en el Fideicomiso, Ernesto Granados, y Diego Maio, secretario de Seguridad.

En primer lugar, Silberstein destacó que un "club grande como Newell's no puede tener una asamblea con incidentes". A su turno, Maio, a instancia del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, llevó tranquilidad a los dirigentes opositores. "La provincia garantiza la seguridad para todos los socios, dentro del estadio cubierto como afuera. Habrá un operativo en el interior del gimnasio cubierto y en las afueras para que los socios no tengan ningún problema para llegar y retirarse", afirmó Maio.

El ministerio de Seguridad confirmó que asistirá con diez cámaras de seguridad para filmar todo lo que suceda y aclaró que no se permitirá desplegar banderas con leyendas ofensivas.

Silberstein pidió a directivos del club y opositores consensuar las autoridades para la asamblea. En las dos anteriores que presidió esta Comisión Directiva, la moción opositora fue la que se impuso. Con el propósito de evitar un conflicto por un tema menor, se planificó para el lunes una nueva reunión donde se intentará fijar autoridades.

Por último, todo el arco opositor confirmó que un rechazo al balance de la institución no generará sanciones para la entidad, tras consultas con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y Superliga.