Trabajadores nucleados en el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible advirtieron ayer que decretarán un paro nacional si no cobran los salarios de marzo los trabajadores de la ex Refinería San Lorenzo, actualmente Oil Combustibles, empresa que está intervenida judicialmente. "Esta lucha es muy difícil, acá no hay un conflicto gremial tradicional, donde una empresa incumple con los trabajadores, este es un conflicto político", dijo Rubén Pérez, secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado. "Hay sectores en pugna, está el gobierno, un empresario preso que salió hace poco, una empresa intervenida, y en el medio están todos los trabajadores y sus familias padeciendo esta situación", agregó el dirigente gremial. En un clima de extrema incertidumbre, hay expectativas por la reunión que mantendrán el próximo lunes los interventores designados por la justicia con funcionarios de la AFIP para conocer qué hará el organismo recaudador respecto a las medidas cautelares y los embargos a las cuentas bancarias de la empresa.

Los 450 trabajadores de la ex Refinería San Lorenzo cobraron en su totalidad los salarios de febrero. Pero con la planta paralizada desde hace varias semanas, y en el marco de la intervención judicial a Oil Combustibles, además de la incertidumbre por la continuidad de la producción, no saben si van a cobrar el mes próximo.

Luego de la asamblea realizada ayer en la Refinería, los trabajadores y directivos del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, con el apoyo de la Federación, lanzaron una advertencia: Si no cobran los sueldos de marzo, los petroleros van a decretar un paro en todas las refinerías del país durante la primera semana de abril.

"Está en juego el pago de los salarios y la continuidad de esta empresa. Nosotros estamos tomando una estrategia de lucha donde se van a terminar tomando las decisiones por el futuro de esta empresa", dijo Pérez.

Los gremios y trabajadores de la ex Refinería están expectantes por la reunión que mantendrán el próximo lunes los tres interventores designados por el juez Javier Cosentino con funcionarios de la AFIP para definir la situación concursal de Oil Combustibles. Por otra parte, Pérez planteó que son válidas todas las gestiones para el salvataje de la Refinería, incluyendo la posibilidad de que YPF tome el control de la misma.