El Toyota Gazoo Racing WRT es el primero de los equipos oficiales en confirmar su presencia en el 38º Rally Mundial Argentina 2018, a disputarse del 26 al 29 de abril por caminos de las sierras de Córdoba, que será válido por la quinta fecha del calendario, en tanto que el local Marcos Ligato decidió no participar. El equipo de la marca japonesa, que tiene como Team Manager al cuatro veces campeón del mundo Tommi Makinen, viene con la idea de volver a ganar en Argentina luego de que en 1994 el francés Didier Auriol lo hiciera con su Toyota Célica GT 4. Con un par de años de desarrollo del Toyota Yaris, la escudería trae como principal piloto al finlandés Jari-Matti Latvala, quien supo ganar en Córdoba en 2014 con un VW Polo, y es uno de los favoritos, además Toyota aún no ganó en el actual certamen, en el que está en la quinta ubicación. Acompañarán al piloto finlandés, el estonio Ott Tanak, quien finalizó tercero en el torneo el año pasado con un Ford Fiesta, y en la actual temporada marcha en la sexta posición con un segundo puesto en el Rally de Montecarlo en el inicio del año, como su mejor resultado. Por su parte, el piloto cordobés Ligato, último argentino en incursionar con un World Rally Car, informó en un comunicado oficial que no participará de la cita sudamericana más importante por problemas de salud que le impedirán llegar en óptimas condiciones. El Rally Argentina iba a ser la carrera de despedida del cordobés de la actividad como profesional. Por estas horas, las escuderías se preparan para afrontar el Tour de Córcega, Francia, entre el 5 y el 8 de abril, en la fecha que precederá al Rally de Argentina. Tras disputarse las tres primeras fechas, el múltiple campeón Sebastien Ogier (Francia) lidera el certamen con 56 puntos, con dos carreras ganadas, seguido de cerca por el belga Thierry Neuville (Hyundai i20) con 52 unidades, y luego aparecen el noruego Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) con 35 puntos y el británico Cris Meeke (32), con Citroën.