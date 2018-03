Tras el cimbronazo que provocaron en el ambiente futbolístico las revelaciones sobre presuntos casos de abusos relacionados con juveniles de la pensión de Independiente, el vicepresidente segundo de la entidad de Avellaneda, Carlos Montaña, aseguró en referencia a la investigación, cuya causa quedó radicada en la Fiscalía 4 de Avellaneda a cargo de María Soledad Garibaldi, que el club brindará “toda la información necesaria a la Justicia para dar con los responsables”.

“Nos preocupa la seguridad de los chicos, esto pasó fuera del ámbito de la pensión, pero nosotros vamos a dar todos los elementos que tenemos a disposición para que la Justicia pueda dar con los involucrados”, sostuvo en diálogo con Agenda Fox Sports el vice Montaña, que lamentó los abusos. Además, destacó el trabajo del equopo psicológico del club. “Independiente actuó correctamente como institución, brindó los elementos para avanzar como corresponde para que se desbarate rápidamente este tipo de accionar”, remarcó el dirigente.

Consultado sobre cómo se descubrieron los hechos, Montaña explicó: “Contamos con un psicólogo permanente y otros dos que acuden entre dos y tres veces por semana para hablar con los 53 chicos de la pensión. Hay un sistema que funcionó, un chico confió en el profesional y se dieron los avisos correspondientes”, dijo. El dirigente agregó: “Esto se dio antes del inicio de clases, donde los chicos tienen la tarde libre porque si no, están con actividades desde las 6 hasta las 19. Los chicos no tienen permitido salir si no existe una autorización de los padres, que están en constante comunicación con quien está a cargo de la pensión. Todo debe ser autorizado por la familia del menor”.

Por último, subrayó: “Ahora lo más importante es trabajar con los chicos para brindarles protección. Para eso reforzaremos el trabajo con profesionales y con los organismos correspondientes; hay centros de asistencia que ya se contactaron con nosotros para resguardar a los jugadores y salir de esta situación lo más rápido posible”, confió Montaña, quien pidió “prudencia” respecto de los mayores de edad involucrados. “La Justicia tendrá elementos para ver quiénes eran”, confió el dirigente.

Las revelaciones iniciales del caso convulsionaron el ambiente del fútbol porque además de las sospechas sobre el árbitro Bustos (ver aparte), los investigadores no descartaron la posibilidad de que la situación pueda salpicar a otros clubes. En este sentido, el psicólogo deportivo Leonardo Seiref señaló que, en cuanto a los jóvenes que residen en las pensiones de los clubes, es preciso evaluar sus situaciones individuales y cuán vulnerables puedan hacerlos frente a “‘padres externos’ perversos que, con la coartada del ‘está todo bien’, lo incitarán a satisfacer su ansiedad natural a través de estímulos como drogas, sexo rápido o dinero fácil”.