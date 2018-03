Mauricio Macri aseguró el miércoles en una entrevista televisiva que “La ideología nos ha jugado una mala pasada y nos ha llevado a no entender que el centro de nuestro accionar tiene que ser la víctima y que hay que cuidar a la víctima. Por eso en lo de Luis Chocobar tomé una opinión, porque claramente necesitamos sentir que podemos caminar por las calles tranquilos”. Apenas un día después, la Cámara Nacional de Casación ratificó el procesamiento del policía Luis Chocobar por homicidio con exceso en la legítima defensa y lo embargó por 400 mil pesos, por lo cual la causa no sufrió ninguna modificación y Chocobar deberá ir a juicio. A pesar de los cuestionamientos enarbolados por el Gobierno, la Cámara confirmó ayer el fallo del juez de primera instancia y el de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones, que resolvió el procesamiento contra Chocobar por haber disparado a Pablo Kukoc, de 18 años, cuando corría de espaldas al oficial luego de robarle junto a otro joven a un turista estadounidense que había sido gravemente herido.

Los jueces Mario Magariños, Daniel Morín y María Laura Garrigós de Rébori consideraron inadmisible el planteo de los abogados de Chocobar y dejaron firme el procesamiento por el homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber. El policía, que había sido recibido por Macri en la Casa Rosada, interpuso un recurso contra el cambio de carátula de la causa, resuelto por los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo el 17 de febrero. Sin embargo, los jueces de Casación sostuvieron que el procesamiento no es una sentencia definitiva ni hace imposible que se continúe con la investigación, como había sostenido la defensa de Chocobar.

La jueza Garrigós le explicó a este diario: “La sala VI confirmó el procesamiento. Esto sólo significa que la sala dice ‘esto podría ser un delito y este señor podría ser culpable’. Eso es todo. No lo culpa, no sentencia. Un procesamiento sólo indica una posibilidad. La defensa planteó un recurso que Casación no aceptó porque lo planteado no era casable”. Cuando se le preguntó en qué casos el recurso habría sido aceptado, la jueza respondió: “El recurso ante Casación es aceptable cuando hay arbitrariedad manifiesta, perjuicio irreparable (por ejemplo, que se dicte una prisión preventiva) o haya sentencia firme. Ninguno de estos extremos se daba en este caso, por eso se rechazó el recurso”.

Respecto del fallo, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial, explicó: “Es la tercera ratificación judicial de que Chocobar, lejos de ser felicitado, debe ser juzgado. Sin embargo, el Gobierno nacional sigue diciendo que es un héroe, que necesitamos más policías como él. Con este discurso, el Gobierno avala el gatillo fácil y las muertes en los lugares de detención. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, hay 800 muertos por casos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención”.

Y planteó un panorama harto preocupante: “Es la primera vez en la historia posdictadura que un gobierno sale a decir que es política pública y reivindica la actuación de las fuerzas de seguridad. Porque muertos por gatillo fácil o detenidos hubo en todos los gobiernos, con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, los Kirchner... Pero este Gobierno redobla la apuesta y lo reivindica. Por eso decimos que estamos en un estado de excepción,con suspensión de las garantías. Hasta tal punto esto es así, que durante treinta años insistimos con los organismos para que la consigna contra el gatillo fácil estuviera en los reclamos del 24; este año no tuvimos ni que plantearlo. Y es la tercera consigna”.

El Ejecutivo sufrió su primer revés cuando la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo en primera instancia de Enrique Velázquez, tras las reiteradas muestras de apoyo de los funcionarios al policía y su actuación.

El fallo de Argerich, Lucini y González Palazzo que ratificó la Cámara de Casación dejó en claro que Chocobar no fue héroe ni salvó a nadie, como dijo la Casa Rosada, ya que intervino cuando los dos delincuentes estaban en fuga. Eso fue lo mismo que había opinado Velázquez en su resolución, sobre la que intervino luego el Gobierno para absolver simbólicamente al policía ante la opinión pública.

Los jueces de Casación avalaron lo sostenido por Argerich, Lucini y González Palazzo sobre la desproporción del accionar de Chocobar: “Pudo reiterar los disparos intimidatorios, continuar con la persecución o esperar la colaboración de fuerzas de seguridad que ya habían sido informadas de las novedades a través del Servicio de Emergencia 911. Incluso por él mismo. No hay duda, entonces, que su decisión fue excesiva en tanto provocó un daño superior al que quiso hacer cesar”.

Esa resolución llegó apenas dos semanas después de que Macri recibiera a Chocobar en la Casa Rosada y se desarmara en elogios hacia el efectivo policial que estaba en la mira de la Justicia. Todavía la carátula era “excesos en la legítima defensa” y no incluía el “homicidio agravado” que ratificó Casación. “Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”, señaló entonces Macri, y remarcó que el policía “defendió al turista en La Boca”.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich también hizo lo propio y señaló vía Twitter: “Junto al Presidente @mauriciomacri recibimos al policía Luis Chocobar que salvó a un turista de la muerte. Actuó en cumplimiento de su deber de Policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los Policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos”.