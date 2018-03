A causa de una sobrecarga en los aductores, Lionel Messi podría quedar hoy afuera del amistoso que la Selección argentina jugará hoy a las 16:45 contra Italia, en la ciudad británica de Mánchester. La presencia del capitán de la albiceleste aún no fue confirmada y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli analiza si arriesgarlo esta tarde o preservarlo para el partido del próximo martes frente a España.

En caso de que el astro del Barcelona no pise el césped del Etihad Stadium, de Manchester City, la única alternativa que Sampaoli tiene a mano es reemplazarlo por Ever Banega. El de hoy es el anteúltimo cotejo que disputará la Selección antes de que se dé a conocer la nómina definitiva de 23 futbolistas viajarán a Rusia, para disputar la fase final de la Copa del Mundo.

Luego de este partido, que no será transmitido por la televisión abierta sino a través de una señal de cable, el conjunto nacional se trasladará a Madrid, donde el próximo martes visitará al seleccionado español en el estadio Wanda Metropolitano, del Atlético de Madrid.

En la última doble fecha FIFA, Argentina tendrá dos rivales de peso, Italia y España. Ambos son campeones del mundo aunque el primero quedó afuera del Mundial que empieza en junio próximo. El tetracampeón del Mundo todavía no inició el proceso de reconstrucción ya que el conductor interino es Luigi Di Biagio, quien se desempeñaba en el equipo sub 21, y la renovación del equipo todavía no es de raíz. Uno de los ejemplos será la presencia del experimentado arquero Gianluigi Buffon, quien a los 40 años aceptó la citación para despedirse de una mejor forma del equipo.

Por el lado de Argentina, este partido será la primera chance fuerte para el arquero Wilfredo Caballero, quien a los 36 años debutará oficialmente en el seleccionado mayor después de haber sido campeón mundial Sub-20 en Argentina 2001 y medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Las probables formaciones son las siguientes

Argentina: Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia y Leandro Paredes; Manuel Lanzini, Lionel Messi y Angel Di María; Gonzalo Higuaín.

Italia: Gianluigi Buffon; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani y Leonardo Spinazzola; Jorginho, Marco Verratti, Marco Parolo o Lorenzo Pellegrini; Antonio Candreva, Lorenzo Insigne y Ciro Immobile.

Hora: 16:45 (argentina)

Arbitro: Martin Atkinson, de Inglaterra.

Cancha: Etihad, Manchester, Inglaterra.