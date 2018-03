TEATRO

Mátate, amor

Una obra que es en realidad un personaje: esa mujer de la que dicen que su femineidad está alterada en su manera de desear, de romperse el cuerpo, de arrojarse sucia, de tomar un fusil, de no tener piedad con nadie, sobre todo con ella misma. Pero querer sodomizar al marido o abandonar al hijo, ¿qué es para una mujer-cazador que intenta salvarse de no ser nada, que intenta dar con su verdadera lengua? ¿A dónde mira? ¿A dónde entra cuando va al bosque? ¿Qué está diciendo en otro idioma? Una creación de Erica Rivas y Marilú Marini, basada en la novela de Ariana Harwicz. Voz en off: Rodolfo de Souza. Vestuario: Mónica Toschi. Escenografía: Coca Oderigo. Proyecciones: Maxi Vecco. Diseño de movimiento: Diana Szeinblum. Diseño de luces: Iván Gierasinchuk. Dirección: Marilú Marini. Con Erica Ricas.

Viernes y sábados a las 20, en Santos 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $ 350.

La semilla

Olinda vuelve a su país luego de muchos años. Los recuerdos son nebulosos y necesita reencontrarse con su pasado. Sólo tiene algunas pistas y mucha confusión. Una mañana es encontrada por la doctora Ríos caminando desnuda por la ruta. Ese es el inicio de una fuerte amistad y el comienzo de la búsqueda del origen, hacia Lala, quien es a la vez su abuela y madre, y hacia Roi, su padre, nieto de Lala. Segunda temporada de esta historia de amor real e incomprendida, una obra de Cristian Drut sobre un texto del mexicano Edgar Chías. Con Liliana Weimer, Carolina Tejeda, Jimena Coppolino y Emanuel Parga.

Viernes a las 23 y sábado a las 20, en Abasto Social Club, Yatay 666. Entrada: $ 200.

MÚSICA

Remixes

Fundado hace 56 años en el Barrio Toba, en las afueras de Resistencia, Chaco, el repertorio del Coro Chelaalapi –que significa “bandada de zorzales”– está formado por piezas en su lengua nativa, pertenecientes al acervo cultural del pueblo Qom. Dos años atrás, el productor chaqueño Sebastián Fernández comenzó a trabajar en la idea de reunir a un seleccionado de productores latinoamericanos de electrónica alternativa para recrear esta música ancestral con un sonido actual. El resultado es este disco de remixes, editado por el Club del Disco y el Instituto de Cultura de Chaco, y del que forman parte Chancha Via Circuito o Lagartijeando, que han respetado el caracter ceremonial de las piezas, como King Koya (alias de Gaby Kerpel), Ciudad Satélite de Bolivia y Frikstailers de México, mas urbanos y digitales. El disco tiene edición limitada en vinilo, y también se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Pretexto

Sucesor de Palabras gastadas (2015), el nuevo disco de Florencia “Hana” Ciliberti se enmarca dentro de la colección Otras Formas, subsello creado a partir de una compilación para la que la cantante y pintora reunió la obra musical de otros colegas que, como ella, incursionan en ambas disciplinas, desde Federico Peralta Ramos y Jorge de la Vega hasta Francisco Garamona y Dani Umpi. Producido y mezclado por Gustavo Iglesias, Pretexto tiene invitados de lujo, como Daniel Melero (en el tema “Inverso”), Diego Tuñón (“Disimulando”) y Alfredo Prior (“Atleta”).

ONLINE

Aniquilación

Lanzada directamente via Netflix, la nueva película del realizador Alex Garland (Ex Machina) es una notable incursión en el cine de ciencia ficción que mezcla sabiamente el terror, la acción y la filosofía. Basado en la primera entrega de la trilogía Southern Reach, del escritor Jeff VanderMeer, el relato describe los esfuerzos de un grupo de militares y científicos por comprender el origen y posibles consecuencias de un extraño fenómeno, que ha transformado una zona rural tranquila en un sitio donde las leyes de la física no se cumplen y en el cual las metamorfosis genéticas están a la orden del día. Un grupo de cinco mujeres –entre ellas, la bióloga interpretada por Natalie Portman y una psicóloga encarnada por Jennifer Jason Leigh– ingresa en el Área X y deberá enfrentarse tanto a sus propios miedos como a los extraños seres –animales, vegetales y ¿minerales?– que habitan en el lugar.

Pizza, birra, faso

Una de las piedras angulares del Nuevo Cine Argentino está disponible desde hace algunos días en la plataforma de la “N” roja, aunque un poco escondida en sus menús. La película de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, estrenada en 1998, dio vuelta como una media las expectativas respecto de qué podía contarse (y de qué manera) en las pantallas del cine nacional y su relato de un grupo de marginales “trabajando” en las calles de Buenos Aires se ha transformado en un auténtico clásico de la cinematografía argenta. El rodaje de la escena en el interior del Obelisco es una de las leyendas urbanas más férreamente instaladas en el ámbito cinematográfico local.

CINE

Zilnik en la Lugones

El nombre de Zelimir Zilnik es uno de los más importantes de la Ola Negra Yugoslava, el movimiento que renovó temática y estéticamente su cine durante los años 60 y 70. Sin embargo, sus películas son virtualmente desconocidas en nuestro país, algo que esta retrospectiva intenta subsanar. Desde hace unos días y hasta el 8 de abril, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín exhibirá buena parte de la obra de este realizador nacido en 1942 y que aún se encuentra en actividad, desde sus primeros cortos de corte social, pasando por títulos esenciales como Primeros trabajos y llegando hasta sus últimas producciones, realizadas en la más absoluta independencia creativa.” Zilnik no es un mero cronista, sino que pertenece a esa rara especie de cineastas que imaginaron y recrearon su propio lugar en la historia en el cine”, afirma el especialista Boris Nelepo en el programa de mano, como para seguir tentando al indeciso.

La insurrección

Hace algunos años, Guillermo del Toro se despachó con una sorprendente cruza de cine de kaijus –los monstruos gigantes japoneses, descendientes del viejo y querido Godzilla–, ciencia ficción y acción en tamaño XXL. Habrá que ver si el realizador Steven S. DeKnight –quien debuta en la pantalla grande con esta película– está a la altura de su insigne antecesor. La secuela de Titanes del Pacífico promete iguales dosis de adrenalina, al tiempo que la amenaza de extinción a manos de los gigantes extraterrestre se pone cada vez más seria. Protagoniza John Boyega (El despertar de la fuerza), secundado por Scott Eastwood y Adria Arjona.

TV

The Terror

A partir de mañana comienza esta adaptación de la novela de Dan Simmons, cuyo relato imagina qué pudo haberles ocurrido a las tripulaciones de los navíos HMS Erebusy HMS Terror, que en el año 1845 partieron el Ártico, en aquellos tiempos una auténtica terra incognita. Con producción de Ridley Scott y un reparto encabezado por Jared Harris y Tobias Menzies, la miniserie propone un jugoso híbrido entre el relato de aventuras y el drama histórico, con la aparición cada vez más evidente de aquello que sólo puede ser definido como “fantástico”. El siglo XIX continúa siendo fuente inagotable de misterios. Ya lo sabía Edgar Allan Poe, quien, en su única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym –escrita diez años antes de esas expediciones reales–, imaginaba las cosas más extrañas en la superficie helada del Polo Sur.

Lunes a las 22, por AMC.

Barry

A partir de esta noche, HBO presenta esta nueva serie escrita, dirigida y protagonizada por el ex Saturday Night Live Bill Hader. Se trata de una comedia protagonizada por un militar retirado cuya profesión actual es tan lucrativa como peligrosa: asesino a sueldo. Durante un encargo en Los Ángeles, y en medio de una creciente depresión, se topa con una comunidad de gente dedicada al teatro, dando inicio a un nuevo interés por la actuación que parece chocar de frente con su principal profesión. Desde luego, los intentos por ocultar su verdadera actividad forman parte del humor absurdo de la historia. Serán ocho capítulos de media hora de duración.

Domingos a las 23.30, por HBO.