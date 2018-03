"El balance no cambió, tiene las mismas inconsistencias del año pasado", le confió ayer Guillermo Azum, el auxilar contable que analizó el balance de Newell's, a los referentes de la oposición. Por lo cual los socios leprosos opositores al gobierno de Eduardo Bermúdez maduran la moción por rechazar el documento contable que presentarán los dirigentes en la asamblea del miércoles. "No podemos nosotros sugerir a los socios que aprueben este balance", asumió Daniel Giraudo, referente de ADN Leproso. "Es el mismo balance que nos mostraron antes de la asamblea de octubre", lamentó Ariel Moresco, del Movimiento 1974. Superliga no contempla sanciones para un club con estudios contables sin anuencia de socios aunque el martes habrá opositores en la Asociación del Fútbol Argentino para llegar su preocupación a Buenos Aires.

El contador Guillermo Azum convocó ayer a su oficina a los contadores de cada una de las agrupaciones opositoras. Allí Azum explicó números generales del balance que le entregó la Comisión Directiva para que lo audite, fue preciso respecto a la escasez de documentación respaldatoria que le facilitó la dirigencia y concreto en su conclusión: "los flujos de caja son inconsistentes". ¿Qué significa esto? Que por los papeles que mostró la dirigencia no se puede determinar el origen de los fondos que ingresaron y los destinos que tuvieron los mismos. "Mi informe sobre el balance no se cambia ni se rectifica, es el mismo del año pasado", aseveró Azum a este diario. El auditor se abstuvo de pronunciarse.

Lo que cambió, a diferencia del año pasado, es que esta vez, ante intimación de Inspección General de Personas Jurídicas, la Comisión Fiscalizadora del club elevó a Fiscalía de Estado un informe que aprueba el balance. Si bien este es un requisito ineludible para la dirigencia, el nuevo pronunciamiento carece de seriedad porque la Comisión Fiscalizadora ya no tiene participación de socios opositores. Todos renunciaron ante la negativa reiterada de la dirigencia que entregar documentación sobre la institución.

"Acá hay una preocupación por cómo se administra el club que es de todos los socios, incluso del propio Azum. Pero la reunión sirvió para dejar en claro cuáles son los grises que tiene el balance y para conocer las razones técnicas del auditor para abstenerse", expresó Moresco a esta diario. Giraudo, por su parte, fue taxativo con la moción que propondrá la oposición en la asamblea: "Este balance no se puede aprobar, se lo debe rechazar y el club por eso no va a recibir ninguna sanción", recalcó el líder de ADN Leproso.

El martes, en Buenos Aires, Moresco concurrirá a la AFA para interiorizarse sobre las consecuencias para el club de carecer un balance sin aprobación de los socios. Superliga exige la documentación a los clubes pero no tiene reglamentación respecto a penalidades. IGPJ, en cambio, no homologará el balance si no cuenta con la autorización de los socios.