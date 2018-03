La negociación vuelve a fojas cero

Desde Santa Fe

"Vamos a esperar que cuenten los votos", chicaneó a la mañana el ministro de Gobierno Pablo Farías. La respuesta la tuvo a las dos de la tarde. La asamblea provincial de Amsafé rechazó la propuesta salarial del 18% en dos tramos (9% en marzo y otro tanto en agosto) por una amplísima mayoría que reunió a más del 94% de los maestros. En las escuelas, votaron 34.227 docentes de toda la provincia: 31.800 lo hicieron por el no y apenas 2.425 por el sí al aumento. La decisión concede al gobierno un tiempo para reanudar el diálogo y las negociaciones paritarias porque la semana que viene no habrá medidas de fuerza, sólo una protesta en las calles el 27 de marzo, y si en ese lapso no mejora la oferta, ahora sí, seguirá otro paro de 48 horas, el 4 y 5 de abril, después de Semana Santa. La secretaria general de Ctera y Amsafé Sonia Alesso dijo que el resultado de las urnas "es un fuerte llamado de atención" al gobierno de Miguel Lifschitz. Y explicó que la bronca de sus compañeros se potenció con la escalada inflacionaria y los tarifazos. "El argumento más fuerte para el rechazo es la crisis económica que el gobernador tiene que registrar", advirtió Alesso.

Con el escrutinio en la mano, Alesso lo interpretó como síntoma del "malestar de la docencia que se manifestó en forma contundente". El jueves, el sindicato estatal UPCN había aceptado la propuesta por apenas 45 votos en un plenario que reunió a 1.300 delegados. Mientras que el gremio mellizo, ATE, la desestimó por el 63% en una convocatoria similar. Los docentes particulares nucleados en Sadop, también rechazaron la oferta salarial del gobierno.

Ayer, el rechazo a la propuesta escaló al 94% entre los docentes de Amsafé. Es un resultado sin precedentes: 34.227 votantes, 31.800 por el no y sólo 2.425 por el sí. La moción que ganó (y propuso la protesta del 27 de marzo y el paro de 48 horas el 4 y 5 de abril) logró 16.050 votos, mientras que las otras eran más contundentes con paros de 48 horas y hasta 72 horas a partir de la semana que viene.

Farías no sólo dijo que "había que contar los votos", sino que también agitó sospechas porque en la asamblea de Amsafé La Capital no hubo mociones para aceptar la propuesta. Y juzgó el hecho como un supuesto "deterioro de la democracia sindical". Alesso interpretó lo del ministro como una provocación. "Es una injerencia en la vida de nuestro sindicato que no vamos a permitir", saltó. "La moción de aceptar la propuesta estuvo en todos los lugares donde se la propuso, que fue en la mayoría de los departamentos y cosechó sólo 2.425 votos. Más de 31.800 docente le dijeron que no a la propuesta".

‑¿Eso dice algo?-le planteó Rosario/12.

‑Es un fuerte llamado de atención al gobierno "contestó Alesso. Y recordó los planteos que se escucharon en las asambleas. "Es una propuesta salarial magra, hablamos de 1.500 pesos (en el primer tramo) para los sueldos más bajos, que contrasta con el aumento de tarifas y de la canasta alimentaria. Esta semana llegaron las facturas de la EPE, así que un maestro pudo comparar que le ofrecían un aumento del 9% y el incremento de la luz superaba el 36%. Ni hablar del gas y de los alimentos. Ese fue el detonante más fuerte para el rechazo, la crisis económica que el gobierno tiene que registrar porque sigue enredado que es la mejor propuesta del país y no puede observar con claridad de cuánto es el aumento efectivo.

‑¿La bronca se potenció por los tarifazos?

‑Sin duda, la gente no llega a fin de mes. Y también por la publicación de los salarios de los docentes, que el gobierno utilizó para presionar la aceptación. ¿Por qué sólo se publican los sueldos docentes" ¿Por qué no se publican todos, lo que ganan los jueces, los legisladores, los ministros" Y discutimos todo, si está bien que un docente gane lo que gane. El malestar se manifestó en forma contundente.

‑La ministra Claudia Balagué fue la que informó el monto de los sueldos. También dijo que los docentes iban aceptar la propuesta, que estaba segura. Se equivocó.

‑Sí, hay un malestar que tiene que ver con la situación económica general. Es lo que genera el Pacto Fiscal, el techo salarial, la no convocatoria de la paritaria docente nacional. Hay 15 provincias en conflicto. Hay un malestar que se expresa y el gobierno debe observarlo -concluyó Alesso.