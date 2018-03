El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), aprobó ayer el presupuesto del gobierno federal aunque aseguró que no volvería a firmar una ley como esa. Ayer por la mañana, el mandatario había asegurado que consideraba vetar el presupuesto aprobado por el Congreso la madrugada anterior por no incluir una solución al problema de los “soñadores” ni financiar completamente el muro fronterizo con México. Sin embargo, en una rueda de prensa en la Casa Blanca aseguró que se aprestaba a firmarlo. “Le he dicho al Congreso que no volveré nunca a firmar una ley como ésta”, aseguró Trump. El presidente subrayó que le había sido imposible leer las más de 2000 páginas de la ley, pero concedió que el presupuesto contiene el mayor incremento de inversión para las fuerzas armadas de los últimos años y reiteró que proteger a Estados Unidos es su mayor responsabilidad.