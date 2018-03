El club Atlético San Lorenzo de Almagro (Casla) se sumó ayer a las denuncias sobre abusos sexuales de jóvenes en el mundo del fútbol local. El director de la Pensión Juvenil del Casla, Enrique Polola, afirmó que en el fútbol juvenil de AFA opera “una red de pedófilos”, aunque la diferenció de la organización descubierta en Independiente.

Según explicó el dirigente,”en San Lorenzo, un chico que ya no está más en el club, me dijo un día: ‘Profe, hay un tipo que viene a ver los partidos y me está llamando. Quiere que yo saque fotos porque tiene una fábrica de ropa interior y me da 9000 pesos si voy con esas fotos’”, reveló Polola.

El dirigente contó que el club de Boedo recurrió a la policía especializada en cibercrimen (delitos informáticos) y que “una fiscal está investigando” sobre el accionar de la red para explotación sexual de menores.

Como consecuencia de ello, el director de la pensión adelantó que “la gente de cibercrimen descubrió una organización terrible y una fiscal se puso a investigar”, por lo que se negó a dar mayores detalles.

“Hay una red de pedófilos que no son los mismos de Independiente. Van a los partidos y les prometen algo a los jugadores para tentarlos. Hay que tener mucho cuidado. Antiguamente siempre hubo prostitución y venta de droga alrededor de las pensiones”, dijo.