“Siento mucha emoción por haber sido parte, por haber contribuido a la felicidad de estos chicos, de los maestros, de las madres y los padres, en defender a su escuela, a la educación pública”, dijo a PáginaI12 el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, después del recorrido por dos escuelas del Delta de San Fernando de las ocho que el gobierno de María Eugenia Vidal finalmente no pudo cerrar.

–¿Cómo encontró a la comunidad isleña ante la medida de cerrar las escuelas?

–Nos encontramos con una comunidad de personas muy trabajadoras, que no se meten con nadie. Son muy respetuosos, de mirar para adentro, pero estar atentos siempre de lo que le pasa al otro. Y son muy orgullosos de lo que han construido, de lo poco o mucho que han logrado. Se nota que los funcionarios del gobierno no conocen la escuela pública y que no tiene sensibilidad como para hacer empatía con estas realidades. Lo que ocurre es que generalmente la burocracia y el neoliberalismo lo que menos tiene es sensibilidad y entonces toman decisiones como la de cerrar ocho escuelas de las islas; interrumpir los sueños y las expectativas de estos chicos. Cuando los chicos nos dijeron “nos gustar estar juntos y acá, en nuestra escuela” (ver nota principal), fue muy emocionante, es algo impagable.

–En el caso de las docentes y directoras, ¿cómo considera que enfrentaron el conflicto?

–Esta es una escuela que para las maestras y directoras implica muchos esfuerzos, tienen que hacer un trayecto importante en lancha desde Tigre, en muchos casos con los canales en mal estado, como es el caso de Caracoles. Las maestras no buscaban la comodidad para quedarse acá. Pusieron en valor la comunidad, los chicos y la historia de la escuela. El papá de Griselda Cánepa peleó mucho para abrir el jardín, 35 años en la cooperadora. Ella vino desde los 6 años y después dedicó toda su vida a la escuela. Esas historias son impagables, son historias que hay que defender porque son historias de vida que hacen a una sociedad más solidaria, más democrática, más comunitaria, que construye, como decimos nosotros, todos los días la patria.

Informe: J. F.