#Festivalitis El primer festival Buenos Aires Roots juntará por la causa reggae a Nonpalidece, Zona Ganjah, Lumumba, Blackdali, Natty Combo, Karandaya y Ras Marley, hoy desde las 16 en el estadio Malvinas Argentinas, con patio morficervecero al aire libre.

#JoystickDivision Hasta el martes 27/3, el multijugador masivo de rol The Elder Scrolls Online es abierto y gratuito para que todo gamer pueda sumergirse en su fabuloso mundo de fantasy medieval bardeado, uno de los universos más perfectamente logrados de los videojuegos.

#CambioJuez El recital de La Renga del 7/4 no será en Mar del Plata sino en Villa Mercedes, San Luis: los tickets sacados para la costa tendrán total validez para la sierra. El cierre del ciclo feminindie Chicas de Fuego, parte del festival mensual Mujeres. Acá y ahora, del C.C. Recoleta, debió ser suspendido ayer por condiciones climáticas y pasó al martes 17/4. Y el show del inglés Richard Ashcroft, ex The Verve, que estaba previsto para el 17/4 en el Luna Park, fue postergado sin anuncio de fecha.

#HayTablas “Tranquilos, son solo un par de tetas mirando”, tranquiliza [Destructivo de un desastre irruptivo], el unipersonal de teatro danza de Eugenia M. Roces, ganador del premio a la Coreografía en la Bienal Arte Joven 2017, que tendrá funciones hoy y los próximos domingos, hasta el 15/4, en el Portón de Sánchez. Además, habrá comedia unipersonal, instagramera y milénica en #LosOtros, de la standupera Magalí Tajes (hoy y el 1/4 en Liceo Comedy a las 20.30); y una chica amenazada y problemas con la ley en Y finalmente salvarnos, de Lisa Caligaris y Verónica Dragui, basada en hechos reales (domingos a las 18 en El Camarín de las Musas).

#PresenteContinuo Los uruguayos Agarrate Catalina bancarán su rítmico y caliente Un día de julio en la C.C. Konex, hoy desde las 19.

#ArteArteArte La muestra de performances Impermanencia, que dirige Victoria Keriluk, tomará varias salas del Museo Nacional de Bellas Artes con acciones coreográficas de siete bailarines, con funciones hoy y los próximos jueves 29, viernes 30 y sábado 31/3, siempre desde las 18 y gratis.

#Ciclodelia Hoy desde las 16, el ciclo Transformador llevará a la Usina del Arte a los mendocinos Pasado Verde, que intentarán probar por qué son la banda más escuchada en Spotify en su provincia.