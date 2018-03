Para una biotecnóloga, docente universitaria e investigadora del Conicet no es fácil pararse frente a preadolescentes para hablar sobre ciencia. "Fue un desafío enseñar este tema a los chicos -dijo Natalia Santucci-, yo no sabía si habían visto lo que era una célula, si conocían sobre el núcleo celular, si sabían lo que era un gen. Estaba habituada a trabajar en un laboratorio y ahí parece que la ciencia queda encerrada. Poder contarle a otro que la ciencia es una forma de conocer el mundo y es la más creativa que hemos encontrado fue algo muy fuerte. Y me refiero a todas las ciencias, no sólo a las exactas o biológicas, sino a las sociales y a las humanas también".