Las mujeres trans que lograron jubilarse con su nuevo nombre siguen siendo “contadas con los dedos de las manos” a casi seis años de aprobada la Ley de Identidad de Género, por lo que fue noticia la semana pasada el caso de Jorgelina Pineda (60 años), la primera travesti que realizó el trámite en la provincia de Santa Fe.

Las organizaciones que defienden la diversidad sexual advierten que si este beneficio de la seguridad social sigue siendo inalcanzable es por el efecto combinado de dos males de la discriminación: “una expectativa de vida de sólo 35 años” y “la falta de acceso al mercado laboral formal”.

Una de las mujeres trans próximas a jubilarse en la CABA, que hizo su transición antes de los 20 años, es Valeria del Mar Pereira, de 61 años (foto), sobreviviente de tres décadas en situación de prostitución y del centro clandestino de detención El Pozo de Banfield, donde estuvo detenida 15 días en 1977 por travesti.

“Yo salí a trabajar en la rotonda de Lavallol a los 20 años, justo en 1976. No era consciente de los riesgos: me sentía femenina, me sentía una mujer, me salía de adentro ¿y qué más iba a hacer? Otra opción no tenía”, contó Valeria del Mar, quien accederá al beneficio como ama de casa.

“La mayoría de nosotras no accedemos a un empleo formal sino sólo a la prostitución, por eso estamos en la Asociación de Meretrices (Ammar) luchando para que se reconozca el trabajo sexual como trabajo: ésa sería una solución porque te podés poner como monotributista”, aseguró.

Florencia Guimaraes, activista trans integrante de la Corriente Nacional Lohana Berkins, aseguró que “sólo el uno por ciento de nosotras llega a los 60 años”. De hecho, entre las 15 mujeres trans fallecidas en los primeros 50 días de 2018, el promedio de edad fue de 36 años, según el Archivo de la Memoria Trans.

“Hoy por hoy no tenemos acceso al trabajo ni formal ni informal, y el 80 por ciento subsiste de la prostitución”, agregó Guimaraes, para quien “las que hoy pueden hacer aportes y el día de mañana tener jubilación son contadas con dedos de las manos”.