Emilio García Wehbi estrenará el próximo 3 de mayo, en el teatro Cervantes, Tiestes y Atreo, un texto que escribió a partir de la tragedia Tiestes de Séneca, una obra que indaga en la lucha fratricida entre dos hermanos que se detestan. “El Rey que tiene el poder convoca a su hermano y en una falsa recepción de bienvenida cocina a su sobrino, al hijo de Tiestes, para que lo coma, para que beba su sangre, y después le muestra lo que ha hecho –cuenta el dramaturgo y director–. No hay diálogos, sino monólogos largos, personajes que no se articulan dentro de la lógica de la representación y que pueden convivir en el mismo tiempo y el mismo espacio, pero que no están en el mismo tiempo y espacio simbólicamente”. El elenco está integrado por Maricel Álvarez, Florencia Bergallo, Analía Couceyro y Carla Crespo, entre otras. “Yo convoqué a mujeres para representar a varones, para que el espectador vea qué le pasa al ver a un montón de mujeres representando posiciones de hombres”, aclara el dramaturgo.