El ex presidente francés Nicolas Sarkozy recurrirá ante la Justicia para demostrar su “inocencia” frente a las acusaciones por las que fue imputado por supuesta financiación irregular de su campaña electoral de 2007 con dinero provisto por el ex líder libio Muammar Khadafi. “Tarde el tiempo que tarde, desmontaré a los autores de esta maquinación vergonzosa que, más allá de atacarme a mí, ataca la función que ejercí y a nuestro país” declaró en una entrevista publicada ayer por el diario Le Journal du Dimanche. Sarkozy niega los cargos que le imputaron los jueces el pasado miércoles por haber financiado supuestamente la campaña que le permitió llegar a la presidencia de Francia con dinero del derrocado líder libio, y que a su parecer son resultado de “una manipulación de una magnitud inédita”. El ex mandatario francés sostiene que hay grupos interesados en lanzar estas acusaciones contra él, el primero de los cuales estaría constituido por el primer círculo de Khadafi. También estaría interesado en llevarlo ante la Justicia el sitio de información Médiapart y “sus comparsas” que, según dice, “no se comportan como periodistas, sino como militantes políticos”.