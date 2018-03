El ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrió una nueva grieta en el Gobierno por el desaparecido ARA San Juan. En una entrevista desautorizó la documentación presentada ante el Congreso por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que se había informado que el submarino navegó cerca de Malvinas y que no solo tenía la misión de vigilar la pesca ilegal. “Esa no es una buena información”, dijo Aguad y remató: “Ese documento debió ir a la basura.”

“Este (informe) era un borrador que nunca salió del escritorio de donde se hizo. Iba precedido de seis o siete fojas que daban cuenta de cuál había sido la orden y la derrota del ARA San Juan”, enfatizó el jefe de la cartera castrense. A esto agregó que a la nave “no la hundió ni Gran Bretaña ni Chile”, sin que hasta ahora hubiera sospechas de que el país vecino pudiera haber sido autor de un ataque.

Durante una entrevista por radio La Red, el funcionario contradijo así la información oficial que el jefe de los ministros presentó en su última presentación ante la Cámara de Diputados. Lo particular es que esa respuesta estuvo basada en un paper enviado desde el ministerio que conduce Aguad. Allí se indicaba que el ARA San Juan habría navegado en el archipiélago para “monitorear a buques y aeronaves de las Islas Malvinas”, algo que Defensa y la Armada negaron siempre. Hasta entonces, la versión era que la nave realizaba tareas de control de la pesca ilegal en el Mar Argentino.

“No estuvo cerca de Malvinas. Esa no es una buena información”, dijo Aguad. “Ese es un documento que se hizo por error y que así está marcado porque está tachado”, insistió. Lo que no pudo explicar fue por qué, entonces, Peña lo presentó en su informe oficial.

El funcionario sostuvo que esos datos trascendieron porque “nosotros decidimos transparentar absolutamente todo lo que había pasado” y hasta “levantamos los secretos militares” para hacerlo. “Entregamos a la jueza lo que teníamos, sin tirar nada a la basura. Ese documento debió ir a la basura, y sin embargo fue” al juzgado, esgrimió.

Luego de su intento de contradecir ese informe, volvió a la versión que su cartera dio hace meses y que un sector de los familiares pone en tela de juicio. “En la orden (que se le dio a la nave), en ningún momento figura que el submarino tenía que salir de la zona de exclusión económica de la Argentina. Había ido al sur, a un ejercicio con la flota de mar. Ese fue el objeto del viaje del ARA San Juan”.

Por otra parte, Aguad minimizó la denuncia penal que le hizo un grupo de familiares de los 44 tripulantes por su rol en la búsqueda de la nave. “El tema de los parientes y familiares del ARA San Juan es muy complejo”, dijo y añadió que “esa denuncia forma parte de las cuestiones que estamos obligados a ver y a vivir todos los días” los funcionarios del gobierno.

Además, dijo “no tener claro” por qué se lo denunció pero arriesgó: “Creo que dicen que yo he dicho que el mar puede ser la tumba de los 44 tripulantes, y efectivamente si no encontramos el submarino el mar puede ser la tumba” de esas personas. “Dicen que hay abandono de persona –agregó-. Bueno, no importa.”