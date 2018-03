Sin lugar para los violentos

El Ministerio de Seguridad de la provincia desplegará mañana un operativo de seguridad extraordinario en la asamblea de Newell's. Se firmó ayer un acta acuerdo en la que se fijaron reglas de seguridad, se confirmó la presencia de más de cien policías, todo lo que ocurra será filmado y se instrumentará el ingreso por el método de control Tribuna Segura. En la asamblea los dirigentes intentarán aprobar un balance que carece de respaldo de auditores externos y en su desesperación amenazan con que el club se expone a sanciones en caso de que los socios lo rechacen. Pero el reglamento de Superliga no contempla penas para un club con balance desaprobado y sin aval de auditor. "Un club sin balance no es un club serio, pero el reglamento no explicita ningún tipo de sanción", aclaró un colaborador del Tribunal de Disciplina.

"¿A quién se le ocurre pensar que si los socios denuncian irregularidades en un balance la Asociación del Fútbol Argentino va a sancionar al club? El balance tiene que ser aprobado por los socios y también auditado, las dos cosas". recalcó un auxiliar del Tribunal de Disciplina de la AFA. De igual forma, al revisar el reglamento, Superliga no especifica sanciones para las instituciones que no cumplen ninguno de los dos requisitos. Los socios mañana deliberarán, el auditor Guillermo Azum, en cambio, ya se pronunció y se negó a dar su aprobado (ver edición del pasado domingo).

Las expectativas por la asamblea se encienden con el paso de las horas porque la dirigencia, en su desesperación por aprobar el documento sin respaldo, asevera que habrá penas para la institución. Pero esta vez los violentos no podrán ganar, como sucedió en octubre pasado, y mañana habrá debate entre los rojinegros. Porque el Ministerio de Seguridad definió ayer detalles de un operativo policial extraordinario a desplegar en el parque Independencia.

Si bien en la reunión de ayer en Gobernación participó el ex comisario Hernán Brest, responsable de la más feroz represión en un estadio de fútbol en la ciudad en la última década con su ingreso al Coloso junto a la caballería y lanzando escopetazos en el encuentro que en 2011 animaron Newell's y Olimpo, el operativo de mañana es garantizado por el Ministerio de Seguridad. El ministro Maximiliano Pullaro definió reglas generales que se fijaron en un acta acuerdo junto a directivos y oposición. A saber:

1) El club "tendrá su hora cero a las 16", momento en el cual no habrá ninguna persona dentro de las instalaciones de la institución. El ingreso de los socios será a partir de las 17.

2) Habrá distribución de pulseras por parte del Ministerio para identificar a los que están autorizados a permanecer en el club durante la asamblea.

3) No habrá personal de seguridad privada realizando tareas.

4) Habrá dos controles antes del acceso de los socios al gimnasio cubierto. El primero será una requisa policial, el segundo la aplicación del método de control conocido como Tribuna Segura.

5) En puerta 6 se podrá pagar cuotas para los que no estén al día.

6) Habrá prohibición de circulación vehicular en los alrededores por parte del personal municipal de Tránsito.

7) Las bandejas superiores del estadio cubierto no estarán habilitadas al socio y no se permitirá la exhibición de banderas.

8) El ingreso será por calle Morcillo, y el egreso por la Salida de Emergencia identificada. El socio que salga del recinto no podrá volver a ingresar.

9) Habrá presencia policial dentro del gimnasio y por medio de sogas se separarán a las autoridades del club de los asambleístas.

10) La puerta 5 será de exclusivo uso de los dirigentes del club.

11) Se utilizarán siete cámaras del Ministerio de Seguridad para "registrar las distintas incidencias del evento, y en el exterior se utilizarán las cámaras de monitoreo de 911. Una de ellas filmará permanentemente el ingreso y luego se remitirán copias de las imágenes a Inspección General de Personas Jurídicas".

12) Se tomará un registro de asistentes por escrito en una mesa ubicada posterior a los molinetes de acceso.

El operativo tendrá la participación de 110 uniformados e IGPJ llevará a todo su personal para garantizar que se cumpla con la orden del día. En las próximas horas directivos y oposición, por sugerencia del Ministerio de Justicia de la provincia, buscan acuerdo para definir autoridades de la asamblea. Anoche la Comisión Directiva ofreció que el presidente de la misma sea el vocal titular José Luis Conde y el secretario sea un dirigente opositor. Pero la contrapuesta que quedó en manos de la directiva es que Ariel Moresco, de Movimiento 1974, sea el presidente de la asamblea y el secretario quede en manos del oficialismo. Hoy se define y si no hay arreglo se resolverá por votación mañana cuando comience las deliberaciones en el estadio cubierto.