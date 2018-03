Cate Blanchett, en una entrevista concedida a CNN, en donde le preguntaron sobre cómo afrontaba el hecho de ser una defensora de movimientos como el #MeToo o el Times’ Up y “quedarse callada” ante las acusaciones vertidas contra Woody Allen, defendió al cineasta asegurando que “las redes sociales no pueden ser juez y jurado de estos temas. Cuando trabajé con Woody Allen, no sabía nada de las acusaciones, salieron cuando se estrenó la película. Y si estas acusaciones necesitan reexaminarse, algo que, según tengo entendido, ha pasado por los juzgados, estoy absolutamente a favor de que se reabra el caso. Estos abusos deben ir a los tribunales”, afirmó la actriz.