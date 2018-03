El seleccionador español Julen Lopetegui dijo que la presencia de Lionel Messi en Argentina no altera en absoluto los planes de su equipo. “Nosotros no pensamos en lo que tenemos enfrente. Somos conscientes de que es el subcampeón del mundo y lleno de extraordinarios jugadores”, dijo en la previa del partido, dando por sentada la recuperación del astro rosarino. “Argentina ha mejorado mucho con la llegada de Sampaoli, son un grupo colectivo más preparado, se nota la evolución; pero nosotros nos centramos en lo nuestro, en intentar hacer bien las cosas. Será un partido precioso en un escenario fantástico, con uno de los mejores jugadores de la historia y eso motiva. Venimos de jugar con el campeón (Alemania, el viernes pasado) y ahora con la subcampeona. No habrá puntos en juego, pero la ilusión por un partido así está al margen de la competición”, concluyó el entrenador.