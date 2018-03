El ministro de Defensa, Oscar Aguad, luego de tomar conocimiento de la denuncia en su contra por “abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y traición a la patria”, por parte de familiares del ARA San Juan desaparecido el 15 de noviembre, sostuvo que se trata de “cuestiones que tenemos todos los días”. Consultado por la prensa, admitió que el tema del submarino desaparecido “es muy complejo, no sólo el tema de su desaparición o naufragio, sino también el tema de los familiares”.

Aguad dijo que “todos los días estamos dando pequeñas batallas; unas nos salen bien y otras no tan bien”. Agregó que “esta denuncia forma parte de las cuestiones que estamos obligados a ver todos los días”. En respuesta a una de las frases suyas que el querellante Luis Tagliapietra utiliza para acusarlo, Aguad respondió: “Dice que he dicho que el mar puede ser la tumba de los 44 tripulantes y efectivamente, si no los encontramos puede ser la tumba de los 44 tripulantes”. La frase textual de Aguad citada por Tagliapietra en su escrito es la siguiente: “Siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Ellos son 44 héroes de la Patria. Imagínese que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva”.

Sobre la denuncia en su contra, Aguad insistió en que “forma parte de las cuestiones que tenemos todos los días y aún más en éste, que es un hecho muy complejo que tiene en vilo a todo el mundo”. Agregó que están “tratando de hacer hasta lo imposible para ver si encontramos el submarino”. Sobre la controversia creada a partir del informe oficial sobre el ARA San Juan navegando cerca de las Islas Malvinas, aseguró que “no hay posibilidades de que un submarino inglés, chileno o de otro planeta nos haya atacado”. Sostuvo que la nave “había ido a un ejercicio con la flota de mar, y ese fue el objeto del viaje”. Acerca de lo informado por el jefe de Gabinete Marcos Peña al Congreso de la Nación, indicó que el documento que afirmaba que el San Juan pasó cerca de las Islas “debió haber ido a la basura, porque era un borrador”.