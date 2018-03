A cuatro meses de su asesinato, los familiares y amigos de Rafael Nahuel volvieron a caminar las calles de Bariloche, a la espera de que la Justicia les devuelva algo de paz. Poco menos de un centenar de personas los acompañaron para reclamar por su hijo muerto a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. A pesar de que los peritajes demuestran lo contrario, ayer el secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman dijo: “Nosotros tenemos la convicción de que los prefectos actuaron en un conflicto armado y hubo un tiroteo que lamentablemente terminó en el fallecimiento”.

En la causa, los informes del Centro Atómico de Bariloche ya revelaron que no había pólvora en las manos del joven mapuche asesinado, derribando la versión oficial de que hubo un enfrentamiento. Y además, sí se encontró este elemento en cinco de los prefectos sospechosos como autores materiales del homicidio del joven mapuche.

Los padres de Rafita, Alejandro Nahuel y Graciela Salvo, y sus hermanos caminaron con remeras con la cara del joven, con carteles pidiendo justicia, y con una urna para juntar algo de plata y así poder pagar a los peritos de parte en el marco de la investigación, según reflejó el portal En Estos Días. Fueron desde Onelli y Brown hasta el Juzgado Federal, donde los esperaban un vallado y 24 efectivos de Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Rafael Nahuel, de 22 años, recibió un disparo por la espalda en un operativo del grupo Albatros en la ocupación de Villa Mascardi el pasado 25 de noviembre. A 50 metros del juzgado, otros 10 policías de Río Negro observaban a los manifestantes. “Se siguen riendo de nosotros. Acá son todos asesinos. Somos mapuches, no terroristas. Y no tenemos armas como ustedes. ¿Cuántos de ustedes son mapuches y están escondidos detrás de un arma? No tengo armas como ustedes pero tengo la fuerza de la naturaleza”, gritó con un megáfono María Nahuel, la tía de Nahuel. Graciela Salvo, la madre del joven, pidió que “los responsables se hagan cargo. ¿Por qué mandaron a la gente a matar allá? Que el que disparó pague y vaya preso. Mi hijo era muy joven y le arrebataron su vida”, según publicó el diario Río Negro.

Unos 400 metros antes de llegar al Juzgado Federal, un grupo de manifestantes ingresó a la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi y rompió algunos vidrios. Minutos después, los policías realizaron peritajes en el lugar y cuatro agentes con escudos se pararon en el ingreso. Las familias pidieron así justicia por Nahuel, así como casi ocho años atrás gritaron los familiares de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, asesinados por la Policía de Río Negro. “¡Acá son todos asesinos!”, les dijo un par de cuadras más allá María Nahuel, tía de Rafael, a los efectivos apostados en la puerta del Juzgado Federal. “Le arrebataron la vida a Rafita”, completó Graciela, su madre, siempre el gesto triste en la cara. “¿Quién me devuelve a Rafita?, que por lo menos el responsable vaya preso”, repitió su mamá como un mantra sin respuesta. A su lado, Alejandro, se quedó sin palabras. En palabras del periodista Santiago Rey, “como arrastrando el karma de miles de víctimas ancestrales, la pequeña procesión desesperanzada no logró conmover la mañana de Bariloche, que miró de costado el lamento por otro hijo muerto”.