El ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini fue distinguido ayer en la Legislatura porteña, donde recibió el premio Jorge Morresi, que reconoce la trayectoria de quienes se han destacado en la defensa de los derechos humanos o “han sufrido alguna violación de derechos en los últimos tiempos”. A poco más de 48 horas de haber recuperado su libertad, el ex funcionario denunció que en la actualidad hay “presos políticos” y criticó al gobierno de Mauricio Macri. Zannini fue premiado a propuesta de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y legisladora de Unidad Ciudadana, Victoria Montenegro, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). También fueron galardonados el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el periodista Víctor Hugo Morales, el actor Pablo Echarri y los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Hugo Yasky (FpV-PJ).