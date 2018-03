La Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y CTEP anunciaron que marcharán mañana al Ministerio de Trabajo en rechazo a la suspensión del pago a trabajadores de cooperativas de trabajo. Las organizaciones sociales se concentrarán desde las 10, en el cruce de las avenidas 9 de Julio y San Juan, desde donde se movilizarán hasta la avenida Alem al 600, ante el anuncio del Ministerio de Trabajo de que serán suspendidos los pagos de miles de trabajadores nucleados en cooperativas de trabajo. “Las políticas de ajuste del Gobierno no cesan. A pesar de los anuncios marketineros oficialistas, la realidad en los barrios no sólo no ha mejorado, sino que no para de empeorar. Los números crecientes de la malnutrición son un claro ejemplo de ello”, afirmó el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Y opinó que las medidas anunciadas por el Gobierno en los últimos tiempos “tienen que ver con intentos de desarticular la organización colectiva de los barrios, y en especial el trabajo cooperativo”. Además de la marcha, las organizaciones sociales instalarán ollas populares en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.