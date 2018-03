El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández defendió la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y cargó contra las políticas económicas de Mauricio Macri durante una entrevista televisiva con Luis Novaresio. A pesar de que dijo estar “disgustado” con CFK, Fernández ponderó que la ex mandataria “trabajó toda su vida para los trabajadores” y consideró que las causas abiertas en la Justicia “son mamarrachos”.

“Las denuncias que han tenido las sacan de las Declaraciones Juradas, está todo declarado”, señaló el ex funcionario, quien incluyó dentro de esta lista al expediente por Hotesur, Los Sauces y Dólar Futuro. “Macri estuvo denunciado por evasión y contrabando agravado ¿Por qué se terminó esa causa?”, se preguntó en un reportaje en América24.

Enfatizó además que tanto Néstor como Cristina Kirchner “siempre tuvieron dinero” y destacó que su diferencia con Macri reside en que ellos “trabajaron para los que menos tenían”, mientras que el actual presidente “hace catástrofes contra todos”. Particularmente, se refirió a la resistida reforma previsional que aprobó el macrismo en diciembre en medio de un clima de represión, al tiempo que defendió la fórmula previa para el cálculo de las Asignaciones Universales por Hijo, pensionados y jubilados. “Néstor lo levantó del subsuelo hasta llegar a la movilidad jubilatoria, que acaban de romper con la reforma”, aseguró.

Sobre las causas judiciales abiertas contra la ex presidenta, el ex senador recordó que la Cámara Federal archivó una denuncia contra Macri y que luego la Corte Suprema avaló esa decisión. “La Cámara dio por terminado el tema y la Corte lo rechazó, pero estamos hablando de un presidente que tiene cantidades industriales de empresas offshore”, respondió Fernández. En esa misma línea, nombró el escándalo por el Correo y los negociados por Autopistas del Sol. “Alrededor del Presidente todo es así, los que no son negocios para Macri son para su familia o para sus amigos, así son las cosas”, sentenció.