El Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) le concedió ayer la excarcelación a Jorge Khalil, representante de la comunidad iraní en la Argentina, en la causa por la firma del Memorándum con Irán, al tiempo que rechazó tomar la misma determinación respecto a Fernando Esteche. En el caso del ex líder de Quebracho los jueces le negaron el beneficio por sus antecedentes penales.

La decisión del TOF8 llegó luego de que el fiscal federal Marcelo Colombo presentara su dictamen acerca del pedido de excarcelación que habían formulado Khalil y Esteche. A diferencia del tribunal –integrado por los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y José Michilini– Colombo se había pronunciado a favor de la liberación de los dirigentes. Como condición para liberar a Esteche el fiscal había solicitado que presentara una caución real de 400 mil pesos. En esto marcó una diferencia respecto a Khalil, para quien sólo exigía una caución juratoria.

Khalil es el tercero de los detenidos por la firma del Memorándum con Irán que recupera la libertad desde que el TOF8 se hizo cargo del expediente, tras la decisión de la Corte Suprema de no habilitar el TOF9 que había armado a dedo el Gobierno y en el cual luego de un sospechoso sorteo habían recaído las principales causas que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los primeros en ser excarcelados el último sábado fueron el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el dirigente de Miles, Luis D’Elía.

“Hay una cacería desatada contra cualquiera que se atreva” a enfrentar al gobierno de Mauricio Macri, sostuvo ayer Zannini y aseguró que la cacería judicial se puede llevar a cabo debido a que los jueces tienen “temor”. En una entrevista con Víctor Hugo Morales para el portal El Destape, el ex funcionario reveló que mantiene la preocupación por esta ofensiva porque “pivotean sobre dos cosas que no pudimos hacer: democratizar los medios y construir un poder judicial independiente”.