Asamblea sin unidad opositora

En Newell's llegó el día del debate entre socios y dirigentes. Esta tarde tendrá lugar en la sede del parque Independencia la asamblea que los violentos frustraron el pasado mes de octubre. La Comisión Directiva presentará un balance que carece de rigor contable, no superó una auditoría y los socios quedan en la encrucijada de rechazarlo o bien darlo por aprobado con una "abstención". Se desplegarán 110 policías para brindar seguridad a los asistentes dentro y fuera del gimnasio cubierto. Se espera la participación en la oposición de Rafael Bielsa. Para ingresar se requiere ser mayor de 21 y tres años de antigüedad como socio.

Los dirigentes de Newell's no tienen documentación que respalde el balance 2016/2017. En octubre agredieron a opositores para intentar luego aprobar el balance sin presencia de socios, pantomima que desarticuló Inspección General de Personas Jurídicas al no convalidar lo actuado e intimando al club a organizar una nueva asamblea, la que tendrá lugar hoy en el gimnasio cubierto del parque Independencia.

Sin papeles para aportar, el auxiliar contable ratificó su negativa a aprobar el balance. La estrategia del oficialismo se posó entonces en amenazar con la posible sanción de la Asociación del Fútbol Argentino en caso de que los socios no aprueben el análisis contable, a pesar de que el reglamento no especifica penas. Por lo cual los socios debatirán hoy rechazar el balance o abstenerse. La opción de no opinar no se cuenta, por lo cual si la abstención es mayoría el oficialismo tendrá hoy muchas chances de lograr que los socios convaliden un balance que carece de rigor contable. En este escenario, el club podrá tramitar luego su homologación en IGPJ y sostendrá en AFA que el auditor Guillermo Azum no lo rechazó sino que se "abstuvo", posición ambigua que permitirá discutir legalmente por renovar su licencia de competición.

En caso de que el balance sea rechazado, entonces los dirigentes deberán convocar a una nueva asamblea y presentar allí los documentos que respalden el informe y que hoy tampoco se conocerán. La oposición reunida la semana pasada por Rafael Bielsa no encontró un acuerdo. Un sector liderado por la agrupación ADN Leproso, de Daniel Giraudo, llevará la moción del rechazo, mientras Te Llevo en el Alma, de Luis Facciano, anticipó que se abstendrá, al igual que Autoconvocados.

El último llamado a la asamblea será a las 20. Podrán acceder al estadio cubierto los socios con cuota de marzo mayores de 21 años que sumen tres años de antigüedad. Habrá que pasar dos controles de seguridad y la policía controlará a los socios dentro del gimnasio para evitar agresiones a opositores. Todo será filmado e Inspección General de Personas Jurídicas tendrá presencia de diez veedores.