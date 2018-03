En Foz de Iguazú, el ex canciller Jorge Taiana participó de un seminario sobre integración regional este lunes junto al ex presidente de Brasil Lula da Silva y el ex mandatario de Paraguay Fernando Lugo. Coincidieron en la necesidad de defender la democracia y fortalecer la integración regional de los pueblos de América latina. En ese contexto, Taiana señaló: “Viajamos hasta la triple frontera, en nombre de muchos argentinos, para acompañar a Lula y manifestarle nuestra solidaridad ante la injusta persecución judicial y mediática que hay en su contra y que lo quiere proscribir de las elecciones presidenciales de este año. Pero también estamos acá en defensa propia porque lo que pase en Brasil va a marcar lo que pase en buena parte de América del Sur”, resaltó el diputado del Parlasur. El encuentro en Foz resulta simbólico porque allí, en 1985, los entonces presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney dieron inicio al bloque Mercosur con la firma de la declaración de Foz de Iguazú.