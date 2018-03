El gobernador del estado de San Pablo y precandidato presidencial aliado del presidente Michel Temer, Geraldo Alckmin, justificó hoy el atentado a balazos contra la caravana del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al afirmar que el Partido de los Trabajadores "cosecha lo que siembra".

"Creo que ellos están cosechando lo que sembraron, usan el discurso de 'nosotros contra ellos' y ahora acabaron siendo víctimas de esa polarización", dijo el gobernador, presidente del oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El PSDB, conocido como el partido tucano por su mascota, es la formación del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, la fuerza que respaldó la asunción de Temer como presidente en 2016 tras haber impulsado el juicio político que terminó destituyendo a Dilma Rousseff. Alckmin ha abandonado paulatinamente su perfil oficialista para lanzarse a disputar la presidencia en las elecciones de octubre, en las que cuenta con no más de 8 por ciento de intención de voto.

Alckmin hizo las declaraciones luego de asistir a un evento para ver la película "Nada a Perder", la biografía del titular de la Iglesia Universal, el pastor Edir Macedo, el mayor líder evangelista de Brasil.

Como respuesta, el diputado y abogado Paulo Teixieira, del PT, dijo que el gobernador Alckmin "muestra una total irresponsabilidad al sostener actos de corte fascista". Alckmin fue el candidato presidencial del PSDB derrotado por Lula en los comicios de 2006.

En tanto, el gobierno del presidente Michel Temer calificó de "absolutamente inaceptable" el ataque a balazos contra la caravana de ómnibus del ex mandatario Lula da Silva. "Es absolutamente inaceptable que ocurra un ataque como este, lo haga quien lo haga. Esto no es convivencia democrática, esto no puede ocurrir y hay que identificar a los responsables, porque esto no puede repetirse", dijo el ministro de Seguridad, Raúl Jungmann.