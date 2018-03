El presidente Mauricio Macri tiene a la firma del decreto con el ajustará la planta de empleados estatales bajo el disfraz de los retiros voluntarios que alcanzará, además de los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, también a los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social que engloban tanto al PAMI y la Anses como a la AFIP, el Senasa, INTA e INTI, entre otros. Sólo se salvan de esta guadaña los miembros de las fuerzas de seguridad. Enterado de la novedad, el titular de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, aseguró que es “injusto” y hace recaer sobre los trabajadores el ajuste porque “la masa salarial con respecto al presupuesto es de un 11 por ciento”.

En la redacción del decreto trabajaron funcionarios del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, el de Hacienda de Nicolás Dujovne y la AFIP cuando estaba bajo el mando de Alberto Abad. En las reparticiones públicas era vox populi la inminente llegada de un plan de retiros voluntarios para los que están cerca de la jubilación. Incluso en algunas empresas estatales se implementó pero el texto del decreto se filtró a través del portal La Política online. El plan del gobierno plantea tres opciones de retiros. El primero de ellos está destinado a los que tienen 65 años o más pero que no tienen los años de aportes necesarios. A este grupo se le ofrecerá la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto. En tanto que para los que tienen 60 años pero que no alcancen la categoría anterior le pagarán hasta 36 cuotas mensuales y no deberán superar las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años. El último caso es para los menores de 60 que recibirán una especie de indemnización menor de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto. El costado social del ajuste que pretende aplicar el Estado gira alrededor de garantizar la obra social mientras se paguen las cuotas correspondientes.

Las dos primeras posibilidades que ofrecerá el decreto abarca a los que están en condiciones de jubilares pero la alternativa de los menores de 60 años deja abierta la puerta para que incluya a todo tipo de empleados que las conducciones de los ministerios y reparticiones públicas consideren prescindibles. El universo de empleados estatales es de casi 210 mil personas y en el Poder Ejecutivo consideran que hay cerca de 80 mil en condiciones de acceder a este plan que busca reducir el gasto público sólo a través de promover el desempleo.

Para UPCN el decreto aplica el ajuste sobre la planta del personal. Por caso, Rodríguez señaló que “la masa salarial con respecto al presupuesto es de un 11 por ciento, no es para nada elevado. Por lo tanto, hacer recaer sobre la gente trabajadora cualquier ajuste nos parece injusto y contraproducente para el Estado”. El titular del sindicato más numeroso de los empleados del Estado dijo que “cuando se aplican los regímenes de retiro voluntario se van los mejores cuadros del Estado” y agregó que con este tipo de medidas que promueve el gobierno de Cambiemos lo único que se logra es se vayan los mejores empleados “porque son los que tienen posibilidades de conseguir un trabajo en el campo privado”. El dirigente gremial indicó además que es preciso terminar con la denigración de los trabajadores estatales y advirtió que si desde el gobierno se considera que estos empleados deberían estar adaptados a los avances tecnológicos “lo mejor sería capacitar y formar”.