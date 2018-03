El gobierno de los CEOs quiere ahora “democratizar” los gremios. Siete diputados de Cambiemos, encabezados por el ex lilito y ahora ultramacrista Fernando Iglesias, presentaron un proyecto que modifica la ley de Asociaciones Sindicales donde propone que las elecciones sean “directas”, incluso para el secretario general de la CGT, que los dirigentes de cada gremio tenga mandato de cuatro años con una sola reelección y deberán presentar una declaración jurada anual de bienes. La iniciativa establece que los sindicatos que no cumplan con la ley perderán el control sobre sus obras sociales.

“La Argentina es una república democrática pero sus sindicatos no lo son”, juzgó Iglesias. “Por eso decidí presentar este proyecto de ley: para que los trabajadores tengan verdaderos representantes y para que los sindicatos representen los intereses de los trabajadores y no los de los sindicalistas. En definitiva, para que haya democracia en los sindicatos y en la CGT”, sostuvo el diputado macrista al fundamentar el proyecto que, a diferencia de lo que ocurre con los legisladores, prohíbe a los sindicalistas poseer empresas a su nombre. El proyecto sumó las firmas de otros diputados de Cambiemos como Graciela Ocaña, Héctor “Toty” Flores y Luis Petri, entre otros. La iniciativa dispone que “en los sindicatos se deberán respetar las minorías en las comisiones directivas y el principio de un hombre-un voto, por lo que todas las elecciones serán directas” y no indirectas como hasta ahora sucede en los casos de organizaciones de segundo y tercer grado como federaciones o la propia central sindical.