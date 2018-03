Que nadie lo tome mal. España jugó con Argentina como si fuera su mascota. La paseó de acá para allá. La tuvo a los saltos, como el que dio Caballero en el quinto gol cuando salió en falso. La desgastó haciéndola correr detrás de la pelota. Pero lo peor de todo: la sembró de dudas, le borroneó su identidad, la vapuleó como pocas veces se ve entre dos selecciones con aspiraciones a ganar el Mundial de Rusia. Lo único relativamente bueno es que el 6 a 1 nos hace mirarnos por dentro. Obliga a Sampaoli a repensar todo. A no creer que estamos entre los mejores.

Es casi imposible que el técnico renuncie ahora a su estilo y lo cambie. Apenas puede pensarse en un retoque. Incluso, parece difícil que modifique de cuajo la lista de 23 convocados. Estamos entonces ante un serio problema y la soberbia sería mala consejera. No ayuda. El técnico al menos hizo una autocrítica: “España nos abofeteó” y “tenemos que hacernos cargo”, dijo en la conferencia de prensa.

El problema más grave no es un resultado que hierve la piel, o el impacto que generó. Tampoco sus secuelas hacia adelante. Esto es fútbol. Siempre se pueden revisar conceptos, tácticas, estrategias, perfiles individuales. Faltan 77 días para la Copa del Mundo y de nada sirve devanarse los sesos por el tiempo perdido o el que nos llevan de trabajo otros seleccionados. Por casos, España o Alemania.

El problema es que no tenemos un equipo. O si se prefiere, tenemos a Messi y diez más. Con una certeza adicional: quedó probado en Brasil 2014 que no alcanza con que el mejor de todos juegue para nosotros. Ayuda a soñar, a ilusionarse con el título esquivo hace 32 años, pero Argentina necesita bastante más.

Si España fuera el modelo a seguir, si Sampaoli cree que ése es el camino, ya es tarde para copiarla o imitarla. Segundas partes nunca serán buenas. Tampoco contamos con los intérpretes necesarios para hacerlo. No hay en el plantel un central de salida limpia como Piqué. Ni un lateral que meta pases-gol como Jordi Alba. Mucho menos alguien cerebral en el medio como Iniesta. Ni un volante de equilibrio, que juega y marca como Busquets. La actualidad de Biglia, Mascherano y Banega –tres titulares del medio contra el equipo de Lopetegui– está muy lejos de los jugadores del Barcelona. Y es en la mitad de la cancha donde se torna muy visible el principal problema de Argentina. El sector donde Messi debe estar bien rodeado y tener opciones de salida o a los costados para progresar en el juego.

En el fútbol hay distintos momentos anímicos, sociedades que se construyen sobre la marcha, acciones contagiosas, picos de rendimiento que un conductor debe interpretar y decisiones que deben tomarse por convicción o por intuición. Sampaoli tiene que actuar ya, sin titubeos. El tiempo dirá si la razón está de su lado. El y sus jugadores recibieron un cachetazo que los acaba de voltear. Tienen que levantarse de inmediato y no llorisquear mirando hacia atrás. Tampoco decir que faltaron Messi, Di María, Agüero y alguno más.

Hace cuatro años, el DT eliminó con Chile a la España que era campeona mundial de la Copa en Brasil. Hoy conduce a Argentina y Messi es su as de espadas. La dinámica de lo impensado puede que nos atragante alguna palabra de más en el afán de pedir cabezas. Hay que esperar al Mundial. Y digerir la goleada en contra como hizo Brasil después del 7 a 1 que le metió Alemania en su casa. El equipo de Tité ahora es candidato firme a ser campeón en Rusia. Nosotros todavía no tenemos un equipo. Estamos lejos de nombrar de corrido a once jugadores. Solo hay uno incuestionable.

