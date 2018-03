“Ni se aprueba, ni no se aprueba. El diálogo no está cerrado, reclamamos que Nación cumpla con lo que se comprometió con La Pampa”, señaló ayer el gobernador pampeano Carlos Verna a te intendentes locales ratificando su decisión de no confirmar el Pacto Fiscal por parte de la provincia. La Pampa reclama al Estado nacional cerca de 3800 millones de pesos por deudas previsionales que datan entre 2009 y 2014, y por el año 2016. Por este motivo, Verna no permitirá que la Legislatura provincial trate el pacto fiscal que acordó a fines de diciembre con la mayoría de las provincias. Desde el gobierno macrista le advirtieron que su actitud díscola podría traerle “muchas consecuencias”.

“No soy rebelde, no estoy en rebeldía: hay responsabilidad”, destacó Verna en el salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno pampeana ante la presencia de jefes comunales y presidentes de comisiones de fomento de La Pampa a los que convocó para comunicarles su decisión de no firmar el Pacto. “Un político piensa en la próxima elección, por eso hacen las declaraciones que hacen. Pero quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos que pensar en la próxima generación, por eso tomamos éstas decisiones”, afirmó el gobernador justicialista, que el primer gesto de distancia que toma ante al gobierno macrista, que justamente no se muestra muy tolerante frente a esas actitudes. El último caso ocurrió en febrero pasado, cuando Verna acusó al Gobierno de laudar a favor del oficialista gobierno de Mendoza en el conflicto que mantienen por el caudal del río Atuel.

En esta ocasión, La Pampa llevó a la Corte Suprema una demanda a la Nación por deudas previsionales por 3.800 millones de pesos, desde 2009 a 2014, y por el año 2016. “El Pacto hace que se limpien las causas judiciales por coparticipación”, explicó Verna a los dirigentes territoriales y recordó que la provincia tiene un juicio del año 2006 en el que reclama el cobro del 1,9 por ciento de lo recaudado, y “además el 15 por ciento de la demanda por lo no prescripto”, informaron fuentes de la gobernación. El gobernador resaltó que “si La Pampa pierde la demanda con Buenos Aires, aún así, es más el dinero que se recauda por los juicios que el que habría que pagar, porque si la Corte le da la razón a Buenos Aires en su reclamo, nos tiene que dar la razón a La Pampa”.

“El ministro (de Interior, Rogelio) Frigerio intentó negociar y ofreció el pago de los 431 millones de pesos de la deuda previsional y hacer la auditoría desde 2014. Al volver el ministro (de Economía y Finanzas de La Pampa, Ernesto) Franco a firmar los papeles para lo acordado, Nación cambió los actores de negociación, y por eso La Pampa no firmó. Yo arreglé con los negociadores del presidente Macri”, indicó Verna apuntando contra la forma de negociar del gobierno macrista. Por su parte Franco explicó en el encuentro que “a partir del incumplimiento por parte de Nación de las condiciones que llevaron a firmar un acuerdo, se pidió a los diputados provinciales del Partido Justicialista que dejen en Comisión el Pacto Fiscal. No dijimos ni que se apruebe, ni que no”.

El ministerio del Interior emitió ayer un comunicado sobre el conflicto con La Pampa. “Es un reclamo político, más que económico o financiero”, calificó la cartera política y, en tono amenazante, advirtió que no adherir al Pacto Fiscal le traerá “muchas consecuencias”, a la provincia.