El Mangrullo

En función del abandono del que fue víctima históricamente el Mangrullo, ya hemos adelantado nuestro acompañamiento al requerimiento de la Intendenta a Nación, para lograr su aval para la obtención de un crédito en algún banco de fomento internacional. Cuando el año pasado nos opusimos a la propuesta de endeudamiento municipal que planteó Fein (por los riesgos que entrañaba para el Estado local una operación de colocación de bonos en el mercado de capitales, y porque no había ninguna garantía de que los recursos obtenidos iban a parar efectivamente a obras), propusimos esta otra vía, la que se adoptó en su momento para construir el nuevo HECA y los grandes accesos.

Luego de la reunión, Sergio Krapacher, vecino del barrio, dijo: "Hay un moderado optimismo, en la medida de que hemos sido postergados durante décadas, y vemos cómo se abre una oportunidad de reparación, aunque no queremos solamente sentarnos a esperar a ver qué pasa, llevamos varias generaciones viviendo en el Mangrullo, sabemos cuáles son las necesidades del barrio, y pretendemos participar de las decisiones y de la discusión de cómo se van a utilizar los recursos, para que no se malgasten, y para que una obra tan esperada no se haga a espaldas de la ciudadanía, sin tener en cuenta el conocimiento que nos da la experiencia de una vida transcurrida acá.

En ese marco, los vecinos relevaron distintas obras menores necesarias y complementarias del proyecto de urbanización, que van a ser reclamadas ante las autoridades municipales, junto al planteo de pronta resolución de dos problemáticas nunca resueltas en el barrio: la falta de acceso al agua potable, y la proliferación de roedores.

Eduardo Toniolli

Concejal