La Academia de Hollywood aseguró que su presidente, John Bailey, no cometió ningún tipo de acoso sexual, tal como sostenía una acusación en su contra que se conoció el pasado 16 de marzo. “El comité determinó de manera unánime que no se requiere de ninguna acción más en este asunto. Los hallazgos y recomendaciones de la comisión le fueron comunicados a la junta, que los respaldó. John Bailey permanece como presidente de la Academia”, señaló la institución en un comunicado tras concluir la investigación. Bailey desmintió las denuncias que pesaban sobre él y aseguró que nunca se comportó de manera inadecuada con mujeres. “Se dice que intenté tocar a una mujer inapropiadamente mientras ambos íbamos en una camioneta en un plató de película. Eso no sucedió”.