El británico Andy Murray disputará en junio próximo el torneo holandés de ‘s-Hertogenbosch, un evento que posiblemente marcará su regreso al circuito tras un año de ausencia. El ex número uno del mundo, de 30 años, confirmó ayer en su sitio web su presencia en el certamen de categoría ATP 250, que se disputa del 11 al 17 de junio, inmediatamente después de Roland Garros. Es el primer torneo en el que Murray confirma su presencia, desde que se sometió en enero a una operación en la cadera. El británico no juega un partido oficial desde el 12 de julio de 2017, cuando quedó eliminado en cuartos de final de Wimbledon. El escocés tenía previsto regresar en el comienzo de esta temporada, pero la recuperación no marchó según lo planificado y decidió operarse. Tras la intervención, Murray está retomando ya paulatinamente los entrenamientos.