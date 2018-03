En el comienzo de la Semana Santa el diario italiano La Repubblica publicó una entrevista al Papa. El reportaje lo realizó Eugenio Scalfari y dio lugar a la polémica por la afirmación de Francisco de que “no existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad". Horas más tarde el Vaticano aclaró que la publicación es el resultado de la reconstrucción de la charla entre el periodista y el Papa y que lo dicho por Francisco no se puede tomar como su palabra textual.

El reportaje fue como habitualmente los realiza Scalfari, un veterano periodista de 93 años: sin tomar notas y sin grabadora. En la nota en La Repubblica Scalfari escribió que ante su pregunta sobre la existencia del infierno y adónde van las “almas malas”, el Papa respondió: "No son castigadas. Las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios, pero las que no se arrepienten, y por tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras".

En otro tramo del artículo, Jorge Bergoglio dijo sentirse “honrado” cuando el periodista le recordó que a menudo lo llama “revolucionario”. Scalfari también le preguntó si practica la política y escribió que la respuesta del Papa fue: "El representante de la Cristiandad debe prestar atención a otros problemas, por ejemplo, la educación de los jóvenes". "La religión tiene, para mí gran importancia, pero soy consciente de que el sentido religioso se puede dar en casa aunque no se practique. O practicas una religión, pero solo en sus rituales y no con el corazón y el alma", consignó también que le contestó Francisco.