El secretario de Comercio, Miguel Braun, dijo ayer que el Gobierno continuará en un camino gradual en su política económica. “No creemos ni en la apertura comercial de la década del noventa que destruyó el tejido industrial ni en un país cerrado al mundo, que dejó 30 por ciento de pobres”, mencionó. Agregó que “acá trabajamos en temas de fondo. Lo hacemos de forma gradual, pensando en diez años para adelante, partiendo de la base de que no existe ningún país desarrollado que no se esté integrando al mundo”. Los argumentos del secretario de Comercio afirmando que no existe una avalancha de importaciones no coinciden con los datos duros de la economía. Sectores como el cuero (ver aparte) perdieron la mitad de sus puestos de trabajo desde 2015 y registran subas de las importaciones interanuales superiores al 50 por ciento.