La Policía Federal atrapa a una mujer embarazada que vendía chipá en Constitución. La Policía de la Ciudad detiene a un vendedor de sándwiches de salame. No son dos casos aislados: son dos ejemplos concretos de cómo opera la criminalización: recayendo siempre sobre los más vulnerables.

Inversamente, para los sectores más poderosos, la regla es la impunidad o no criminalización. La no criminalización del crimen de cuello blanco no es tampoco un accidente: obedece a intereses políticos y económicos. Concretamente: el poder económico y político emplea el Poder Judicial en beneficio propio, haciendo recaer el supuesto “peso de la ley” siempre sobre los sectores más castigados. Por eso las cárceles están llenas de pobres. Porque las cárceles no fueron pensadas para los poderosos.

El poder menos transparente de la República Argentina es el Poder Judicial. Es el poder en el cual rige el ingreso menos transparente. No es de esperar que exista un poder eficiente e imparcial donde el ingreso se da, en todas las provincias sin excepción, y en todos los fueros e instancias, por amiguismo, nepotismo y clientelismo. El Poder Judicial es un poder cerrado, que cohabita con (más que investigar a) los poderes reales, (con sus continuos crímenes sofisticados) un poder que se maneja en pocas manos y que habla un lenguaje que no es comprendido por las mayorías. El lenguaje cerrado de la Justicia es un ejemplo de un encierro aún mayor de cara a la sociedad. Sobre el encierro se montan privilegios, como el no pago de impuesto a las Ganancias, como excusa de supuesta mayor “independencia”. Es poco comprensible que el no pago de impuestos, que medra contra la igualdad civil y social básica, haga de la justicia un poder más independiente y republicano. Al contrario. Es un privilegio incompatible con las reglas de la democracia. El Poder Judicial es un poder cuya reforma de fondo ningún poder político se anima siquiera a plantear, por el temor a ser investigado por ese poder mismo. Pero la falta de un Poder Judicial transparente y eficiente, administrado públicamente, con un mayor acceso para los sectores más vulnerados de la sociedad, es una necesidad republicana de primer orden.

La justicia termina muchas veces siendo el brazo formal de una persecución política. El uso arbitrario de la prisión preventiva es una muestra. La politización de la justicia no es una novedad. La novedad es la estridencia con que se instrumenta. Las prisiones preventivas de Amado Boudou, Carlos Zannini y Luis D´Elía fueron inconstitucionales y obedecían no a motivos jurídicos, sino extra-legales. Su liberación mientras se tramita el proceso es la regla constitucional, aunque muchos lo presenten como “aberrante”. La prisión preventiva es una excepción, no una regla. Mucho menos una regla de acción política para perseguir y apresar opositores al gobierno. Cuando el Poder Judicial es funcional al poder político de turno, pierde su independencia. El Poder Judicial es cuestionado cuando actúa bien (cuando respeta las garantías), y celebrado cuando actúa mal: encarcelando personas sin condena, pisoteando el debido proceso, basado en el principio de inocencia. Es preciso salir de esta inversión retórica. Las personas se presumen inocentes, no culpables. Cuando el Poder Judicial actúa invirtiendo este principio básico, pervierte la Constitución. No la defiende.

Uno de los lugares comunes del republicanismo es sostener el carácter “apolítico” de la labor de los jueces. Se presume su “independencia”, su carácter ciego, objetivo, imparcial. Pero el contubernio de sus acciones, la discrecionalidad de las designaciones, los escandalosos casos de nepotismo (el informe del diario La Nación revela cómo una oficina entera del Poder Judicial está conformada por jóvenes, todos hijos de jueces, sin título de grado la mayoría de ellos), muestran la poca transparencia con que opera internamente este poder del Estado. Esas son las manos que luego “administran” justicia. Un poder que no es transparente para adentro, no puede ser transparente para afuera. Un Poder Judicial tan arbitrario, discrecional y clientelar en su funcionamiento interno, será arbitrario, discrecional y clientelar en su funcionamiento político e institucional. No tenemos un Poder Judicial eficiente, ágil, imparcial, ni transparente. La forma de ingreso al mismo es una pauta de cómo esos mismos agentes funcionan una vez que logran entrar: de modo cerrado, resguardando sus privilegios. Pero los privilegios no han demostrado hasta aquí garantizar una mayor independencia. Sí, por el contrario, una cohabitación de ese poder con otros sectores privilegiados de la sociedad, a quienes nunca se investiga. Este es el Poder Judicial cómplice que no apresa ni investiga jamás poderosos (sectores para los que orgánicamente trabaja), pero atrapa a una mujer embarazada que vende chipá. Cuestionar esto, promover una reforma real de este poder del Estado, es defender el acceso a la justicia.

* UBA-Conicet. Director del Tribunal Experimental en DD.HH. Rodolfo Ortega Peña (UNLA).