El polémico médico y asesor de Cambiemos Abel Albino volvió a manifestarse en contra del proyecto de legalización para la interrupción del embarazo que se comenzó a debatir en el Congreso. “Nunca pensé que la inseguridad iba a ser que llegaría a la panza de la mamá”, manifestó y rechazó incluso la legalización del aborto para casos de violación. Al ser consultado sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, lanzó: “No tienen potestad porque no es su cuerpo, está adentro de su cuerpo que es distinto”.

El médico ligado al Opus Dei criminalizó a las madres que se realizan abortos clandestinos, a las que calificó de asesinas, pero fue más allá y opinó que “hay que proteger a todo niño siempre” al cuestionar también la legislación actual que permite el aborto en caso de violación. “Yo creo que el aborto no debería aplicarse en ningún caso. Primero se dijo que era para las mujeres débiles mentales y violadas, después la Corte dijo que era para todas las violadas, cada vez más se abre la puerta”, repudió Albino, quien resaltó que le parece traumático que una mujer que vivió esa terrible situación “luego tenga que tener un asesinato”.

El especialista en nutrición, que escribió un libro en el que se opone a todo tipo de práctica anticonceptiva, puso en duda las cifras oficiales del Ministerio de Educación que presentó el mismo jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto a las interrupciones de embarazo clandestinas que se realizan en el país. Para Albino, ese margen de entre 371.000 y 522.000 abortos inducidos “sólo son cálculos no demostrados” y representan datos que sirven a las mujeres para dar a entender que se trata de una práctica extendida. “Hay muchos números que no encajan bien pero ese es el pie en la puerta que ponen todas las mujeres, como si fuese una sensibilidad extrema a todo el que sufre”, sostuvo en diálogo con FM La Patriada.

Albino, quien desde diciembre de 2017 asesora al Ministerio de Educación en el nivel inicial, destacó que no es un especialista en el tema del aborto, pero igualmente señaló que “cuando una madre decide abortar a un chico es porque anda muy mal la sociedad”. “Nosotros tenemos que hacernos cargo de la criatura, el Estado, las organizaciones deben hacerse cargo de la protección y la seguridad de esa mamá para que esa criatura llegue a feliz término y darla en adopción que tanto se necesita. ¿Hay cola de gente esperando adoptar niños y vamos a matarlos?”, amplió.

Al ser consultado sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, volvió a ser categórico: “No tienen potestad porque no es su cuerpo, está adentro de su cuerpo que es distinto”. El médico, egresado de la Universidad de Navarra, la casa de estudios fundada por (san) Josemaría Escrivá de Balaguer y que pertenece al Opus Dei, volvió a sacar la biblia para hablar de esta problemática de salud pública. “Yo soy médico de niños encima, así que como puedo ver la agresión hacia un niño solo la veo como un error. Jamás pensé en mi vida que iba a tener que defender la vida de una criatura antes de tratarlo y que se iba a discutir la vida cuando en realidad no se discute, se acepta, es un don de dios”, manifestó, para luego citar a Hipócrates: “Juré como todos los médicos el juramento hipocrático que estuvo hecho 460 años antes de Cristo, Hipócrates decía jamás atentaré contra la vida ni aun en forma germinal. Nunca daré un veneno mortal aunque me lo pidan y jamás daría semejante consejo reprochable: la eutanasia”.

Al final de la entrevista, Albino justificó su posición antiabortista con una cita de Alberdi, quien según el médico había dicho hace 150 años que “nuestro país es enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío”. “Por eso, tenemos que ser 80 millones de habitantes para que nuestro país funcione”, amplió al llevar el debate del aborto a una cuestión demográfica. “Nosotros debemos proteger a todo niño siempre, soy médico y no puedo razonar diferente. La figura de un médico de niños en la habitación de una persona es la figura de un hombre que siempre va a jugar para esa criatura, yo no pacto con la muerte nunca, yo nací para defender la vida”, concluyó el médico del Opus Dei.