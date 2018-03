“No tenemos plata, papá”. La respuesta fue del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, luego de que estudiantes lo cruzaran en la puerta de la Universidad Nacional de Salta y lo increparan por los recortes al alcance del boleto estudiantil en su provincia. “Es el gobernador, debería escucharnos”, le dijeron a Urtubey que amagaba con acelerar el auto sobre los jóvenes.

“¿Cómo que no hay plata? ¿Y cómo hace para irse al exterior o a Buenos Aires? ¿Cómo hizo para regalarle un anillo de diamantes a su mujer?”, le preguntó una estudiante ante la devolución de Urtubey sobre la falta de fondos. “Por favor, queremos que nos entregue el boleto estudiantil libre”, agregó recordando el reclamo. Hasta diciembre pasado no existía límite en la cantidad de pasajes, y el gobernador tomó la decisión de acotarlo a cien por mes, no acumulables. La disposición de reducir la cantidad de pasajes subsidiados por el Estado también se extendió a quienes cursan formación profesional y universitaria a distancia, aunque en este caso el límite lo fijó en diez, mientras que antes no tenía restricción.

En los últimos días, el gobernador salteño volvió a moverse con la intención de ser candidato del peronismo para las elecciones presidenciales de 2019. Mientras se posiciona con el apoyo de la gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, y de su par de San Juan, Sergio Uñac, en la provincia mantiene algunas divergencias. Después de perder las elecciones legislativas a manos de Cambiemos se vio obligado a pedir la renuncia de todo su gabinete para insuflar oxígeno al resto de su mandato. Sin embargo, el traspié electoral no hizo tambalear su intención de mantenerse en el escenario con miras al 2019.

Urtubey fue increpado a la salida de la UNSA, aunque el conflicto ya había comenzado en el aula de la Facultad de Derecho en la que el mandatario se encontraba dando clases. Finalmente, cuando los jóvenes se hicieron a un lado, Urtubey salió con el auto a toda velocidad.

Más tarde, el gobernador señaló que no tenía “justificación lo que hicieron, sea el gobernador o sea quien sea, la gente piensa que con violencia puede conseguir cosas y que esa es la forma de expresarse, pero no es así, no conduce a nada”, dijo. “Hablamos como media hora, pero lo que querían era la agresión física y ahí ya no se puede hablar más y te tenés que ir”, agregó el gobernador, justificando su rápida huida de la zona en la que se encontraban los estudiantes. Según denunció, el vehículo particular en el que se desplazaba recibió golpes.

Por su parte, el rector de la UNSa, Víctor Claros, repudió lo sucedido. “Estas son cuestiones que no se puede dejar pasar”, manifestó.