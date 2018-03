En un nuevo capítulo de la persecución del gobierno de Gerardo Morales contra opositores, la Policía de Jujuy detuvo anoche a una concejala del PTS-FIT, un docente, un abogado y a cuatro de estudiantes que acampaban frente a la Casa de Gobierno local para manifestarse contra el cierre de centros de enseñanzas para jóvenes y adultos. Les abrieron una causa por “usurpación de propiedad” y los liberaron de madrugada.

“Fue brutal. Al abogado lo agarraron entre ocho efectivo y los golpearon para meterlo en la camioneta. Al docente le lastimaron la rodilla y las cuatro horas que estuvo detenido pidió ser llevado a un hospital y se lo negaron”, relató Andrea Gutiérrez, la concejala que en ese momento había ido a visitar a los manifestantes.

El operativo “fue desmedido” y sin que “nos mostrasen ningún tipo de orden”, añadió y precisó que el despliegue tuvo tres camionetas, cinco patrulleros y personal de Infantería que con escudos y palos rodeó el acampe en el que habían solo seis personas. “fue algo salvaje”, calificó la mujer en diálogo con Radio 10.

Su detención también fue violenta y por fuera de lo que la normativa establece un procedimiento en el que hay una persona con cargo legislativo. “Me identifiqué como concejal porque no nos pueden detener y y me agarraron cuatro efectivos. Me negué a subir y me agarraron dos más. Me subieron y estuve con dos efectivos que se sentaron arriba de mis piernas y dos me sostuvieron de los brazos”, contó.

“Por la única cosa que me detuvieron es porque quiero terminar el secundario. Esto es una burla, una falta de respeto no solamente hacia mí sino a mis compañeros detenidos. Tuvimos que aguantar golpes, malos tratos, nos faltaban el respeto cada dos por tres”, relató uno de los jóvenes a la salida de la Comisaría, y envió un mensaje a quienes cursan el secundario: “Nunca permitan que no los dejen estudiar porque lo que quiere este gobierno son títeres”.

El acampe había sido instalado contra el cierre de los Centros de Educación Integrada para Jóvenes y Adultos (CEIJA) dispuestos por el gobierno de Morales con el argumento de que esos lugares habían sido cooptados por los gremios y que habían “múltiples irregularidades” que nunca se precisaron.

La desacreditación llegó a tal punto que el titular de la Comisión de Educación de la Legislatura provincial, el radical de Cambiemos Néstor Sanabia dijo que “se acabó el curro de los CEIJA”, una paráfrasis del presidente Mauricio Macri cuando al asumir dijo que con él “se acaban los curros de los derechos humanos”.

Durante los últimos días, los estudiantes que mantenían el acampe rrente a la Casa de Gobierno recibieron varias actas policiales que oficiaron de “intimidaciones”. No fueron recibidos por funcionarios. Y anoche, tras la detención, tampoco le dieron explicaciones de nada. “Ni dijeron quién había dado la orden”, aseguró Gutiérrez.

La concejal advirtió que la situación es grave. “Hay una escuela de chicos hipoacúsicos que la van a modificar porque quieren tener ahí tres instituciones educativas”, advirtió.

Por eso, el miércoles próximo los estudiantes se sumarán a la movilización de distintos gremios para rechazar las política de la administración jujeña de Cambiemos. Ese día, Morales inaugurará el año legislativo “y los chicos van a reclamar contra lo que Gerardo Morales le está haciendo a la educación”, anticipó.

Los detenidos además de Gutiérrez fueron Ivan Mendoza, Santiago Esteban Sajama, Yonathan María Gaspar, Valentina Melo y el abogado Hector Hugo Huesped, quien sostuvo que en esa provincia “vivimos en un estado de peligro permanente. Estamos viviendo un estado de violencia institucional sin precedentes”, concluyó.