Ducho en insertar personajes de pinturas renacentistas en fotografías del cotidiano actual (de las calles de Nueva York, de una estación de metro de Glasgow, de parques y jardines de San Pablo) con su celebrada serie de collages The Canvas Project, el brasileño Gabriel Nardelli Araujo ofrece ahora un spin-off de la mentada propuesta que ha dado en intitular The Burger Friday. Allí, el muchacho hace el camino inverso, colocando anacrónicos elementos en obras pictóricas de siglos pasados. No cualesquiera, dicho sea de paso: hamburguesas, ¡cantidad de hamburguesas!, en ocasiones acompañadas por vasos de gaseosa o montañas de papas fritas, conforme la (insalubre) costumbre fast food habitual. “Esta serie comenzó centrándome en un tema muy recurrente en la historia del arte: la decapitación de San Juan Bautista. La idea era cambiar el sentido y la percepción de la escena modificando solo uno de sus elementos”, cuenta el muchacho sobre la lúdica génesis de lo que, con el correr de los días, continuó sumando pinturas. Cuadros donde el presente irrumpe en el pasado de inusual manera, adaptándose de mil maravillas a los tonos, colores de las obras originales en una fusión que –según Gabriel– propone una narrativa distinta. Por lo demás, advierte la web My Modern Met, que encontró Nardelli Araujo un simbolismo más profundo en su método de trabajo, en tanto “sus collages digitales representan nuevas formas de apropiación de las obras de arte”, que claramente no suscriben a la solemnidad.