"No lo vamos a arriesgar a Ledesma porque se nos vienen partidos muy importantes, va atajar Di Fulvio", confirmó ayer Leo Fernández. El entrenador de Central prioriza la recuperación del arquero titular para el debut de los canayas en Copa Sudamericana, el 12 de abril, por lo cual ante Patronato debutará el juvenil arquero suplente. Mañana el equipo recuperará a Maxi González y Carrizo, mientras que en ataque habrá otro debut: por primera vez será titular el goleador Agustín Maziero.

Todos los jugadores de Central que sufrieron lesiones musculares (se cuentan diez en dos meses) se resintieron cuando regresaron al primer equipo. Con ese antecedente, Fernández ya no quiere derivar más jugadores al consultorio del médico y se decidió ayer por prescindir de Ledesma, quien sufrió una lesión muscular menor hace dos semanas atrás. El arquero tiene el alta médica y está a disposición pero el técnico anticipó ayer, tras la práctica, que no lo lleva a Paraná. "No lo queremos arriesgar a Ledesma, se nos vienen partidos muy importantes", explicó Fernández. Por lo cual mañana atajará Di Fulvio, un chico que en junio se queda con el pase en su poder porque, por ahora, la dirigencia retiró la oferta que le hizo para extender el vínculo con el club.

Marco Ruben y Mauricio Martínez volverán la semana que viene, cuando el canaya reciba a Belgrano en el Gigante. Pero ante Patronato el canaya mostrará la vuelta de Maxi González y Carrizo, quienes reemplazarán Andrés Lioi y José Luis Fernández, respectivamente. Ambas variantes son tácticas. Mientras que el ingreso de Maziero (hizo los goles de la victoria ante Chacarita en los minutos finales) en ataque obedece a que Germán Herrera se lesionó en la práctica del martes. "Maziero tiene que buscar los espacios que deje la defensa, es un delantero potente. Le pedimos que corra a las espaldas de Zampedri y también salga un poco del área", apuntó el técnico. "Esperamos un partido rápido, con un rival que quiere salir de una mala situación. Nosotros necesitamos un buen resultado. Tenemos que acumular la mayor cantidad de puntos posibles para llegar al objetivo de clasificar a una copa internacional. Será muy importante obtener los tres puntos de visitante", resaltó Fernández.

El entrenador de Central reconoció ayer que ya piensa el partido con San Pablo, el 12 de abril en el Gigante, en el debut canaya en Copa Sudamericana. "Estamos mirando de reojo el encuentro ante San Pablo. Por lo pronto, necesitamos contar con todos los jugadores. Después elegiremos qué es lo mejor, pero por el momento lo que importa es tener a disposición a todos para llegar bien a este partido", asumió.