El presidente Mauricio Macri dijo ayer que Santa Fe "ha sido muy favorecida respecto a las demás provincias", y le pidió al gobierno provincial que tenga "generosidad" porque su gobierno "no puede hacerlo todo a la vez y tiene que fijar prioridades". Ante el reclamo de obras que hizo la provincia, Macri planteó que "hay que tratar que la frazada alcance lo más posible". Además, criticó a los legisladores santafesinos por no adherir a la ley nacional de ART. "No sé por qué el Congreso de Santa Fe tiene más vínculos con este sector mafioso que inventa juicios que con los trabajadores de la provincia", consideró el jefe de Estado. Por otra parte, opinó sobre la reforma constitucional que pretende el gobernador Miguel Lifschitz. "Es un tema delicado, es siempre para el microclima de la política", argumentó el presidente de la Nación, para luego pedirle a los legisladores santafesinos que "cuiden el presupuesto".

En un alto de su descanso en Chapadmalal donde viajó para pasar el fin de semana largo, Macri fue entrevistado ayer en Radio 2. Más allá de la agenda nacional, el Presidente se refirió en primer lugar a la deuda por coparticipación. "Hemos hecho una propuesta como pedía la Corte, Santa Fe, San Luis y Córdoba tuvieron un fallo favorable de la Corte que les devolvió un 15 por ciento que se detraía de otras cuentas, con lo cual son las tres provincias que más plata tienen. A San Luis y Santa Fe hay que hacerles una propuesta por el pasado, que se la hemos hecho una parte en bonos y otra parte en una cantidad de obras que nos hemos comprometido, alguna de las cuales ya están en construcción", indicó el mandatario. "Tenemos que tener esa generosidad porque dentro de todas estas demandas de infraestructura no podemos hacer todo a la vez, tenemos que fijar prioridades porque hay obras muy grandes en todo el país y si quieren que tengamos una prioridad en las obras que tenemos tiene que ser parte en generar acuerdo en el cual, viste cómo es esto, la frazada corta, hay que tratar que la frazada alcance lo más posible", agregó.

En ese marco, Macri aseguró que Santa Fe "ha sido una provincia muy favorecida respecto a las demás, que para juntarse con el 15 por ciento que se les devuelve a todas necesitan esperar cinco años. Santa Fe lo hizo desde el día cero de nuestro gobierno, por eso es que las cuentas de la provincia han permitido que encare distintas cosas que tenía pendientes, y otras que todavía no ha hecho, que lamento porque hemos hecho algunas leyes nacionales que son importantes".

A pesar de destacar que Santa Fe adhirió a la ley Pymes, Macri se quejó porque "no adhirió a la ley de Emprendedores, a la ley de PPP por la cual estamos licitando miles de kilómetros de autopistas en todo el país, o puentes, como Rosario-Corrientes (SIC), Santa Fe-Paraná, y tampoco adhirió a una ley importantísima para parar las mafias de los juicios laborales, la ley de ART, herramientas que permiten que las pymes de Santa Fe, los comerciantes, no se fundan al primer juicio trucho que le inventan por un accidente de trabajo que no existió".

Después le entró duro a los legisladores provinciales al señalar: "Lamentablemente, no sé por qué el Congreso de Santa Fe tiene más vínculos con este sector mafioso que inventa juicios que con los trabajadores de la provincia, porque esta ley favorece claramente a los trabajadores de todos el país. Tenemos la buena noticia de que se crearon 600 mil puestos de trabajo en el último año, pero más de la mitad son en negro, no son formales, porque la gente le tiene miedo a los juicios laborales".

Consultado sobre su postura sobre la reforma constitucional en Santa Fe, Macri respondió: "Es un tema delicado, pero la parte que me parece más delicada no es que se quiera introducir una cláusula especial para que el gobernador de turno pueda ir a la reelección, porque hay alguien que quiere algo, como es esta reelección, después terminan siendo en contra de la gente porque los demás le piden algo para ellos también, es siempre para el microclima de la política, entonces se inventan más cargos, más nombramientos. Lo que le pido a los legisladores de Santa Fe es que respeten a los santafesinos, que cuiden el presupuesto porque hacen falta más escuelas, más obras para mitigar las inundaciones, para mitigar la sequía, hace falta más transporte para cuidar a los santafesinos, para desarrollar la economía de Santa Fe y haya más trabajo, esas tienen que ser las prioridades. Hacen falta más recursos para mejorar la policía de Santa Fe, eso significa asignar bien el presupuesto".