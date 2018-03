El ministro de Trabajo provincial, Julio Genesini ( foto ), salió ayer al cruce de las críticas formuladas por el presidente Mauricio Macri a la provincia por no adherir a la ley nacional de ART. Según el ministro "no se pone el eje correcto en el debate", para luego considerar que "a veces la adhesión genera más problemas de los que se pretenden resolver". En declaraciones a radiales, el titular de la cartera laboral provincial aclaró que Santa Fe no es la única provincia que no adhirió a la nueva ley de ART. Hasta el momento fueron diez los distritos que adhirieron, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que concentraban el 85 por ciento de los juicios totales.

"Estamos lejos de grupos que tratan de sacar ventajas con juicios laborales", consideró Genesini para atenuar las críticas del Presidente la provincia y a los legisladores santafesinos por no adherir a la ley. "Si hay prácticas de ese tipo, de profesionales, de estudios, se han detectado ciertas situaciones y actuó la justicia", añadió Genesini.

El funcionario provincial fue más allá al asegurar que la provincia "trabajó el tema con responsabilidad, proponiendo que esto tiene que tener un amplio diálogo con el ámbito laboral y con la Justicia". Para terminar de bajarle el tono a las quejas de Macri, el ministro de Trabajo indicó: "Cuando hay conductas que son mafiosas, tenemos los mecanismos para combatirlas".