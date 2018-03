Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, hizo gala de su conocimiento del derecho penal durante una entrevista con Santiago Del Moro. “Me extraña que estemos discutiendo en la Argentina el principio de inocencia que debe ser la regla número uno que se estudia en la Facultad de Derecho cuando uno empieza”, le planteó al conductor de Intratables ante su insistencia en tratar como un delincuente al ex ministro de Planificación. También le explicó que en materia judicial uno “no puede tener puntos de vista traídos de los pelos”, sino que debe atenerse a lo que marca la ley.

"¿De Vido revoleaba bolsos? El derecho penal es un derecho de personas. El concepto de arrastrar no forma parte del derecho penal, se tiene que demostrar en un juicio", lo paró también Rusconi a Del Moro en un momento en que quiso vincular a su defendido con José López. Y en otro tramo de la entrevista le precisó que la tragedia de Once no fue un asesinato, como repetía una y otra vez el conductor: "Si fue un asesinato tiene que haber un homicida, ¿quién sería? El Estado no es una persona física, no seamos irrespetuosos Santiago, te lo pido por favor."